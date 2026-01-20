B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Motivul pentru care Emmanuel Macron a apărut la Davos cu ochelari de aviator: „Este o situație absurdă”

Motivul pentru care Emmanuel Macron a apărut la Davos cu ochelari de aviator: „Este o situație absurdă”

Ana Maria
20 ian. 2026, 21:57
Motivul pentru care Emmanuel Macron a apărut la Davos cu ochelari de aviator: Este o situație absurdă
Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Lafargue Raphael/ABACA
Cuprins
  1. Macron, cu ochelari de aviator. Cum a explicat inflamația ochiului său
  2. Ce a spus Emmanuel Macron în discursul său de la Davos

Președintele francez Emmanuel Macron a apărut, marți, pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos purtând o pereche de ochelari de aviator care nu au trecut neobservați. Potrivit declarațiilor sale, această alegere a fost determinată de o inflamație la ochiul drept, pe care a descris-o drept „complet inofensivă”, conform Independent.

Macron a vorbit deschis despre această problemă cu câteva zile înainte, când a fost văzut cu ochiul roșu în timpul unei vizite la baza militară din Istres, în sudul Franței.

Macron, cu ochelari de aviator. Cum a explicat inflamația ochiului său

În discursul său adresat forțelor armate franceze, din urmă cu câteva zile, Macron și-a început intervenția cu o referire la aspectul său fizic:

Vă rog să scuzați aspectul inestetic al ochiului meu. Este, desigur, ceva complet inofensiv”, a spus președintele Franței.

Apoi, a adăugat o notă de umor: „Vedeți doar o trimitere neintenționată la «Eye of the Tiger»… Pentru cei care prind referința, este un semn de determinare”.

Această aluzie face referire la celebrul cântec al trupei Survivor, cunoscut din coloana sonoră a filmului Rocky III, în care Sylvester Stallone joacă rolul principal.

Ce a spus Emmanuel Macron în discursul său de la Davos

Marți, la Davos, Emmanuel Macron a subliniat că Uniunea Europeană nu ar trebui „nu trebuie să ezite să utilizeze” instrumentul anti-coerciție pentru a contracara amenințările președintelui american Donald Trump îndreptate împotriva europenilor, deși a recunoscut că o astfel de măsură ar fi neobișnuită între aliați.

Am putea ajunge în situația de a utiliza Instrumentul anti-coerciție chiar împotriva Statelor Unite. Este o situație absurdă, rezultat al impredictibilității și agresivității inutile”, a afirmat Macron.

Europa dispune în prezent de instrumente foarte puternice și trebuie să le folosim atunci când nu suntem respectați”, a mai Macron în cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos.

