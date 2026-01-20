B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atmosferă tensionată la Forumul Economic de la Davos. Mesajul lui Emmanuel Macron, către Trump: „Prefer statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”

Atmosferă tensionată la Forumul Economic de la Davos. Mesajul lui Emmanuel Macron, către Trump: „Prefer statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”

Adrian Teampău
20 ian. 2026, 17:18
Atmosferă tensionată la Forumul Economic de la Davos. Mesajul lui Emmanuel Macron, către Trump: „Prefer statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”
Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Michael Kappeler
Cuprins
  1. Mesajul lui Emmanuel Macron la Davos
  2. Trump acuzat că vrea să destabilizeze Europa

Emmanuel Macron, președintele Franței, a acuzat Statele Unite și pe Donald Trump că încearcă să slăbească Europa unită. El a susținut un discurs tăios în care a subliniat că preferă statul de drept, iar nu brutalitatea.

Mesajul lui Emmanuel Macron la Davos

În aceste zile, la Davos, într-o atmosferă foarte tensionată, se desfășoară Forumul Economic ce reunește lideri ai statelor din întreaga lume. Toate privirile sunt ațintite asupra evenimentelor în desfățurare, dat fiind amenințările lui Donald Trump pentru anexarea Groenlandei. Acest lucru a poziționat Statele Unite și Uniunea Europeană pe poziții antagonice.

Pe surse se vorbește despre un șantaj cu ieșirea din NATO, prin care șeful de la Casa Albă vrea să obțină ceea ce-și dorește. De partea cealaltă, liderii europeni caută soluții pentru a evita o escaladare a situației. În acest context, în discursul pe care l-a susținut la tribuna Forumului, Emmanuel Macron a transmis un mesaj pentru actuala administrație de la Casa Albă.

El a declarat că preferă „respectul, mai degrabă decât brutele”, şi „statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”, transmite AFP.

„Franţa şi Europa sunt ataşate de suveranitatea naţională şi independenţă, de Naţiunile Unite şi carta acestora”, a subliniat Macron.

Trump acuzat că vrea să destabilizeze Europa

La Davos, Emmanuel Macron a apreciat că NATO este o „instituţie slăbită”. El a acuzat Statele Unite că încearcă în mod deschis să slăbească şi să subordoneze Europa. Președintele Franței a acuzat „o acumulare de taxe vamale inacceptabile” şi presiuni împotriva „suveranităţii” statelor. Macron a precizat că Europa dispune de instrumente „foarte puternice” în domeniul comercial şi trebuie să le „folosească” atunci când „nu este respectată”.

Liderul francez a răspuns amenințărilor lui Trump cu posibilitatea recurgerii la instrumentul „anticoerciţie” al Uniunii Europene (UE). Acesta este considerat o „bazooka” comercială, în cazul unui război al tarifelor. Macron, care promovează revenirea la multilateralism, cere „să nu acceptăm pasiv această lege a celui mai puternic”.

„Trecem la o lume fără lege, în care legea nu mai este cea pe care o cunoaştem, ci devine cea a celui mai puternic. (…) Nebunia este că am putea fi puşi într-o situaţie în care să folosim mecanismul anticoerciţie pentru prima oară împotriva Statelor Unite. Vă imaginaţi?. Este o nebunie, îmi pare rău, dar este consecinţa unei agresivităţi inutile. Însă trebuie să rămânem calmi”, a spus Macron.

Trump s-a angajat într-o dispută cu Europa privind intenţiile sale de a anexa Groenlanda, componentă a Danemarcii. El a ameninţat cu sancţiuni economice și taxe vamale suplimentare de 10% un număr de opt ţări europene. Este vorba despre şase membre ale UE şi NATO, inclusiv Franţa, alături de Regatul Unit şi Norvegia, care nu fac parte din Uniune.

Tags:
Citește și...
Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
Externe
Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
Tot mai mulți cetățeni ruși au cerut cetățenia Republicii Moldova după izbucnirea războiului din Ucraina. Ce îi împiedică pe ruși să aibă acces în spațiul european
Externe
Tot mai mulți cetățeni ruși au cerut cetățenia Republicii Moldova după izbucnirea războiului din Ucraina. Ce îi împiedică pe ruși să aibă acces în spațiul european
Gestul unor necunoscuți pentru un bătrân care își serba singur ziua de naștere: „Am fost impresionat de bunătatea lor”
Externe
Gestul unor necunoscuți pentru un bătrân care își serba singur ziua de naștere: „Am fost impresionat de bunătatea lor”
Zeci de plaje din Australia, închise după patru atacuri de rechini în două zile
Externe
Zeci de plaje din Australia, închise după patru atacuri de rechini în două zile
Dispută diplomatică între Washington și Beijing pe tema Groenlandei. Ce mesaj i-a transmis purtătorul de cuvânt chinez lui Trump
Externe
Dispută diplomatică între Washington și Beijing pe tema Groenlandei. Ce mesaj i-a transmis purtătorul de cuvânt chinez lui Trump
Trump divulgă discuțiile cu Emmanuel Macron și cu Mark Rutte pe tema Groenlandei. Relația dintre Macron și Trump, tot mai rece
Externe
Trump divulgă discuțiile cu Emmanuel Macron și cu Mark Rutte pe tema Groenlandei. Relația dintre Macron și Trump, tot mai rece
Incident neobișnuit pe coasta britanică. Plaje acoperite de cartofi pai și ceapă. Cum au ajuns mii de saci de alimente pe țărm (FOTO, VIDEO)
Externe
Incident neobișnuit pe coasta britanică. Plaje acoperite de cartofi pai și ceapă. Cum au ajuns mii de saci de alimente pe țărm (FOTO, VIDEO)
Carambol în Michigan. Peste 100 de vehicule au fost implicate într-o furtună de zăpadă
Externe
Carambol în Michigan. Peste 100 de vehicule au fost implicate într-o furtună de zăpadă
O țară europeană ar putea introduce vigneta de 100 de euro pentru șoferii străini. Unde se pregătește schimbarea și când ar putea intra în vigoare
Externe
O țară europeană ar putea introduce vigneta de 100 de euro pentru șoferii străini. Unde se pregătește schimbarea și când ar putea intra în vigoare
Summit de urgență al UE: Liderii europeni discută situația din Groenlanda
Externe
Summit de urgență al UE: Liderii europeni discută situația din Groenlanda
Ultima oră
17:29 - Implant dentar cu precizie digitală: cum schimbă tehnologia standardele în implantologie, la DENT ESTET
17:23 - Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
17:04 - STENOGRAME: Bolojan, aspru criticat de colegii din PNL, în timpul ședinței. „Ne înjură lumea”. Replica premierului: „Eu sunt un om corect”. Ce acuzații i s-au adus
16:42 - Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
16:36 - Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
16:30 - Sorin Grindeanu a spus condițiile în care PSD îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției: „Eu am mai văzut filmul ăsta”
16:25 - Cum împarți veniturile pentru a include și hobby-uri? Regula 50/30/20
15:56 - Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
15:55 - Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
15:52 - Sorin Grindeanu, un nou atac la Ilie Bolojan. „Te dai Zorro și te lauzi că ai scos țara din rahat” (VIDEO)