Emmanuel Macron, președintele Franței, a acuzat Statele Unite și pe Donald Trump că încearcă să slăbească . El a susținut un discurs tăios în care a subliniat că preferă statul de drept, iar nu brutalitatea.

Mesajul lui Emmanuel Macron la Davos

În aceste zile, la Davos, într-o atmosferă foarte tensionată, se desfășoară Forumul Economic ce reunește lideri ai statelor din întreaga lume. Toate privirile sunt ațintite asupra evenimentelor în desfățurare, dat fiind amenințările lui Donald Trump pentru anexarea Groenlandei. Acest lucru a poziționat și Uniunea Europeană pe poziții antagonice.

Pe surse se vorbește despre un șantaj cu ieșirea din NATO, prin care șeful de la Casa Albă vrea să obțină ceea ce-și dorește. De partea cealaltă, liderii europeni caută soluții pentru a evita o escaladare a situației. În acest context, în discursul pe care l-a susținut la tribuna Forumului, Emmanuel Macron a transmis un mesaj pentru actuala administrație de la Casa Albă.

El a declarat că preferă „respectul, mai degrabă decât brutele”, şi „statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”, transmite AFP.

„Franţa şi Europa sunt ataşate de suveranitatea naţională şi independenţă, de Naţiunile Unite şi carta acestora”, a subliniat Macron.

Trump acuzat că vrea să destabilizeze Europa

La Davos, Emmanuel Macron a apreciat că este o „instituţie slăbită”. El a acuzat Statele Unite că încearcă în mod deschis să slăbească şi să subordoneze Europa. Președintele Franței a acuzat „o acumulare de taxe vamale inacceptabile” şi presiuni împotriva „suveranităţii” statelor. Macron a precizat că Europa dispune de instrumente „foarte puternice” în domeniul comercial şi trebuie să le „folosească” atunci când „nu este respectată”.

Liderul francez a răspuns amenințărilor lui Trump cu posibilitatea recurgerii la al Uniunii Europene (UE). Acesta este considerat o „bazooka” comercială, în cazul unui război al tarifelor. Macron, care promovează revenirea la multilateralism, cere „să nu acceptăm pasiv această lege a celui mai puternic”.

„Trecem la o lume fără lege, în care legea nu mai este cea pe care o cunoaştem, ci devine cea a celui mai puternic. (…) Nebunia este că am putea fi puşi într-o situaţie în care să folosim mecanismul anticoerciţie pentru prima oară împotriva Statelor Unite. Vă imaginaţi?. Este o nebunie, îmi pare rău, dar este consecinţa unei agresivităţi inutile. Însă trebuie să rămânem calmi”, a spus Macron.

Trump s-a angajat într-o dispută cu Europa privind intenţiile sale de a anexa Groenlanda, componentă a Danemarcii. El a ameninţat cu sancţiuni economice și taxe vamale suplimentare de 10% un număr de opt ţări europene. Este vorba despre şase membre ale UE şi NATO, inclusiv Franţa, alături de Regatul Unit şi Norvegia, care nu fac parte din Uniune.