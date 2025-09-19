Ținuta Melaniei Trump de la dineul regal de la a atras numeroase comentarii, atât pozitive, cât și negative. Rochia în culoare galben aprins a Melaniei Trump a fost etichetată drept „ridicolă” pe rețelele sociale de către unii utilizatori neimpresionați, care au comparat ținuta ei cu o banană.

Prima Doamnă a SUA, în vârstă de 55 de ani, a ales să poarte rochia îndrăzneață la Banchetul de Stat al Regatului Unit găzduit de Regele Charles al III-lea și membri ai Familiei Regale, la Castelul Windsor .

De ce a fost criticată rochia Melaniei Trump

Însoțită de soțul ei, președintele Donald Trump , Melania și-a făcut apariție într-o rochie galbenă, lungă, cu umerii goi, accesorizată cu o curea roz, la mijloc, pentru a-i pune în evidență silueta și a optat pentru o pereche cercei cu smarald.

Apariția Melaniei nu i-a impresionat pe internauți, ba, din contra, a stârnit multe reacții cu ținuta pe care a purtat-o la dineul regal, potrivit

Cineva a scris pe platforma X, că „Rochia Melaniei nu e impresionată”.

„Melania, ce se întâmplă? Ce se întâmplă?”, a scris alt utilizator.

„Vai de mine”, a postat altcineva.

„Rochia Melaniei e hidoasă! Arată ca un ou de Paște uriaș sau ceva de genul ăsta, în galbenul ăla canar cu centura mov.”, a mai adăugat o altă persoană.

„De ce s-a îmbrăcat Melania ca o banană? Kate arată uimitor. Melania arată ridicol.”, a mai scris altcineva.

Alții au fost mai puțin acizi, însă au sugerat că ținuta Melaniei era „prea casual” pentru acea seară festivă.

„Îmi place foarte mult rochia Melaniei, dar mi se pare foarte simplă pentru o cină de stat, nu?”, a scris un alt internaut.

„O iubesc pe Melania, dar rochia asta este hidoasă și este nepotrivit de casual pentru o cină de stat.”, a mai adăugat o altă persoană.

Au existat și comentarii pozitive cu privire la ținuta Melaniei Trump.

„Doar Melania ar putea purta o rochie galbenă și o curea bej. Eu aș arăta ca o banană cu un bandaj. Cea mai frumoasă Primă Doamnă din istorie.”, a scris o altă persoană.

„Îmi place rochia Melaniei. Elegantă, măgulitoare, șic…”, a mai scris altcineva.

Soțul Melaniei, președintele Trump, a respectat tradițiile și s-a îmbrăcat într-un smoking alb.

Cum s-au îmbrăcat membrii Familiei Regale Britanice

Pentru prestigiosul eveniment, Regele Charles a arătat elegant în costumul său de seară, în timp ce soția sa, Regina Camilla, a emanat eleganță, fiind îmbrăcată într-o rochie albastru regal, brodată cu mătase marocană, creată de Fiona Clare.

Ea a accesorizat ținuta cu o diademă cu safire și diamante din colecția regală.

Prințul William s-a inspirat de la tatăl său și a purtat o ținută similară. Soția sa, Kate, a îmbrăcat o rochie de culoare crem cu dantelă aurie.

Regele a celebrat „legătura remarcabilă” dintre Marea Britanie și SUA la fastuosul banchet de stat al lui Trump.

Ce a spus Regele Charles, la discursul despre relația cu SUA

Într-un discurs primitor și spiritual, el i-a întâmpinat pe membrii familiei Trump la Castelul Windsor, subliniind „parteneriatul de neegalat” al celor două țări.

Charles a spus: „Această ocazie unică și importantă reflectă legătura durabilă dintre cele două mari națiuni ale noastre.”

„Poporul nostru a luptat și a murit pentru valorile pe care le prețuim… am sărbătorit împreună, am jelit împreună și am fost uniți în cele mai bune și în cele mai grele momente.”, a mai adăugat regele.

„Astăzi, însă, sărbătorim relația dintre cele două țări ale noastre pe care, cu siguranță, nici Washingtonul, nici Regele George al III-lea nu și-ar fi putut-o imagina. Oceanul poate că ne desparte în continuare, dar în atâtea alte privințe suntem acum cele mai apropiate rude.”, a mai menționat Rgelele Charles.