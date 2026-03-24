După un referendum local, orașul italian Vallecrosia a decis să își schimbe numele în „Vallecrosia al Mare”. Schimbarea are scopul de a evidenția mai clar poziționarea sa la malul mării și de a atrage mai ușor turiștii, potrivit .

De ce își schimbă Vallecrosia numele după secole de istorie

Vallecrosia este un oraș de pe Riviera Italiană, situat foarte aproape de granița cu Franța, și are aproximativ 6.800 de locuitori. De-a lungul secolelor, localitatea a fost cunoscută sub această denumire simplă. Locul are rădăcini încă din epoca romană și este menționat în documente medievale. Are o istorie bogată și o identitate turistică puternic legată de mare.

Totuși, primarul Fabio Perri, aflat la început de mandat, a observat o problemă neașteptată. Termenul „valle” din numele orașului inducea în eroare motoarele de căutare, sugerând o localizare în interiorul continentului, nu pe litoral. În ciuda promenadei sale întinse de-a lungul mării, acest detaliu afecta vizibilitatea turistică.

Aproximativ 55% dintre au votat în favoarea schimbării numelui. Aceștia au susținut inițiativa edilului de a alinia identitatea orașului cu realitatea sa de destinație de coastă.