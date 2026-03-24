După un referendum local, orașul italian Vallecrosia a decis să își schimbe numele în „Vallecrosia al Mare”. Schimbarea are scopul de a evidenția mai clar poziționarea sa la malul mării și de a atrage mai ușor turiștii, potrivit sanremonews.it.
De ce își schimbă Vallecrosia numele după secole de istorie
Vallecrosia este un oraș de pe Riviera Italiană, situat foarte aproape de granița cu Franța, și are aproximativ 6.800 de locuitori. De-a lungul secolelor, localitatea a fost cunoscută sub această denumire simplă. Locul are rădăcini încă din epoca romană și este menționat în documente medievale. Are o istorie bogată și o identitate turistică puternic legată de mare.
Totuși, primarul Fabio Perri, aflat la început de mandat, a observat o problemă neașteptată. Termenul „valle” din numele orașului inducea în eroare motoarele de căutare, sugerând o localizare în interiorul continentului, nu pe litoral. În ciuda promenadei sale întinse de-a lungul mării, acest detaliu afecta vizibilitatea turistică.
Aproximativ 55% dintre locuitori au votat în favoarea schimbării numelui. Aceștia au susținut inițiativa edilului de a alinia identitatea orașului cu realitatea sa de destinație de coastă.
Ce se schimbă cu adevărat odată cu noul nume
În ciuda acestei decizii, schimbările sunt mai degrabă simbolice decât administrative. Codul poștal și stema orașului vor rămâne neschimbate. În schimb, autoritățile locale își concentrează atenția pe dezvoltarea turismului, triplând bugetul alocat pentru acest sector în acest an.
Strategia vine într-un context favorabil, deoarece localitatea este situată pe coasta Mării Ligurice. Această zonă se numără deja printre cele mai căutate destinații turistice din Italia.
Ce poți vizita în Vallecrosia și de ce merită să ajungi aici
Orașul oferă o combinație plăcută între relaxare la mare și plimbări cu aer mediteranean autentic. Promenada de pe malul mării este unul dintre principalele puncte de atracție, ideală pentru plimbări la apus. De asemenea, plajele cu pietriș și apă limpede atrag turiștii în sezonul cald.
Partea veche a orașului, cunoscută pentru străduțele înguste și liniștite, păstrează farmecul italian tradițional și oferă priveliști frumoase asupra împrejurimilor. În apropiere, vizitatorii pot explora și alte destinații populare de pe Riviera, ceea ce face din acest loc un punct de plecare excelent pentru descoperirea întregii regiuni.