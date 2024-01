Decizie radicală într-un oraș din Europa! Autoritățile interzic grupurile mari de turiști și megafoanele, din 2024

Autoritățile dintr-un oraș european interzic grupurile mari de turiști și megafoanele, din 2024.

În încercarea de a atenua impactul turismului de masă în orașul italian, Veneția a anunțat că din 2024 interzice megafoanele și grupurile de turiști cu mai mult de 25 de persoane. Autoritățile locale au anunțat, de asemenea, că începând cu luna iunie vor intra în vigoare noile reguli.

Folosirea megafoanelor va fi interzisă pentru că pot „genera confuzie și tulburări”, scrie

Turismul de masă este considerat o problemă pentru orașul italian, care este și unul dintre cele mai vizitate locuri din Europa.

În septembrie, autoritățile au anunțat că pentru turiștii care vor vizita orașul timp de o zi în încercarea de a gestiona fluxul mare de turiști. Scutiți de plata acestei taxe vor fi copiii mai mici de 14 ani.

Scopul taxei care va fi introdusă este de a găsi „un nou echilibru între drepturile celor care trăiesc, studiază și muncesc în Veneția și cei care vizitează orașul”, a declarat consilierul pentru Turism al Veneției.

Ultimele politici sunt „menite să îmbunătățească gestionarea grupurilor organizate în centrul istoric”, a declarat Elisabetta Pesce, oficialul responsabil cu securitatea orașului.

Sâmbătă, 9 decembrie, pentru a înverzi apa din Marele Canal al Veneției. Acesta a fost un protest față de cei care consideră a fi o lipsă de progres la summitul COP 28 în privința climei din Dubai.

Activiștii de mediu au prezentat și un banner pe care scria: „În timp ce guvernul vorbește, noi atârnăm de un fir de ață”.

„Știm că viitorul nostru este în pericol și că nu se face nimic pentru a-l proteja”, se arată într-o postare publicată pe Facebook.

Ancora gli eco-vandali… abbiamo dovuto interrompere il pubblico servizio per precauzione, visto le loro acrobazie e le loro bravate … stavolta li denunciamo anche per “interruzione di pubblico servizio” e speriamo tanto che in galera ci finiscano proprio …

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro)