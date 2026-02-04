Federația Română de Fotbal, FRF, a anunțat că pune în vânzare biletele pentru partida dintre Turcia și România, din prima etapă a barajului pentru calificarea la Cupa Mondială.

Anunț importantă făcut de Federația Română de Fotbal

Biletele pentru de fotbal dintre Turcia și România, din prima fază a barajului pentru calificarea la , vor fi scoase la vânzare începând de vineri, 6 februarie. Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat că tichetele rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de vineri, la prânz.

Partida de fotbal dintre cele două echipe naționale este programată pentru joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, la Istanbul, pe stadionul „Beşiktaş Park”. Turcia și România se vor lupta în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Pentru au fost rezervate un număr de 2130 de bilete, locurile fiind repartizate în Peluza Nord a stadionului. Prețul unui astfel de bilet va fi de 145 de lei, aproximativ 27 de euro.

Pentru fiecare comandă se pot achiziţiona maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP şi serie şi număr CI sau paşaport, număr de telefon şi adresă de email. Pentru a pătrunde în incinta stadionului, este necesar un bilet valid, indiferent de vârsta suporterului participant.

Procedura de vânzare a biletelor

Federația Română de Fotbal a transmis că începând de vineri, 6 februarie, ora prânzului, va fi posibilă înregistrarea comenzilor pe site-ul . După încheierea procedurii de vânzare, baza de date cu numele și datele de identificare ale cumpărătorilor vor fi trasmise către Federaţia de Fotbal din Turcia. Oficialii turci vor personaliza biletele destinate suporterilor români.

Ulterior, într-un termen de aproximativ cinci zile, Federaţia de Fotbal din Turcia va trimite către FRF biletele personalizate. Începând de vineri, 13 martie, FRF, prin operatorul de bilete, Bilete.ro, va livra online cumpărătorilor tichetele comandate.

Echipa națională de fotbal are nevoie de o victorie cu Turcia, în meciul din 26 martie pentru a trece în etapa următoare. Dacă acest lucru se va întâmpla, România va mai juca încă un meci, tot în deplasare, pe 31 martie, cu câştigătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

În cazul calificării la turneul final, Tricolorii vor întâlni, în faza grupelor, SUA, Paraguay şi Australia.