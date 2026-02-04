În ultimii ani, spațiul a devenit un nou front al competiției strategice, iar activitatea recentă a unor sateliți ruși ridică semne serioase de întrebare pentru Europa. Datele analizate de experți occidentali indică manevre repetate, la distanțe foarte mici, în jurul unor infrastructuri spațiale critice europene.

Ce rol au sateliții ruși „Luch” și de ce sunt urmăriți atent

Specialiști militari și civili din Occident monitorizează constant sateliții ruși „Luch-1” și „Luch-2”, despre care există suspiciuni consistente privind misiuni de recunoaștere radio-tehnică. Potrivit , acești sateliți s-au apropiat de platforme geostaționare esențiale pentru Europa, Marea Britanie, Africa și Orientul Mijlociu. De la lansarea din 2023, „Luch-2” ar fi efectuat apropieri față de 17 sateliți europeni, unele urmăriri întinzându-se pe parcursul mai multor săptămâni consecutive.

Autoritățile europene suspectează că scopul acestor manevre este interceptarea fasciculelor înguste de date transmise între stațiile terestre și . Generalul-maior Michael Traut a declarat pentru FT că activitatea observată indică o componentă clară de recunoaștere, cu potențial strategic semnificativ.

Cum pot fi exploatate vulnerabilitățile sateliților europeni

Situația este agravată de faptul că numeroși sateliți europeni mai vechi transmit date necriptate, neavând echipamente moderne de securizare. Deși sunt utilizați în principal pentru televiziune și comunicații civile, aceștia transportă și informații guvernamentale sau militare sensibile.

Belinda Marchand, cercetător principal la Slingshot Aerospace, explică faptul că „Luci” au fost observate „în apropierea sateliților geostaționari, adesea timp de câteva luni”. În prezent, „Luch-2” se află din nou lângă Intelsat 39, un satelit-cheie pentru comunicații în Europa, Africa și Asia, marcând a treia apropiere de acest tip din 2023.

Analiștii subliniază că sateliții nu pot distruge direct alte aparate, însă pot colecta informații esențiale despre funcționarea acestora. Potrivit unui analist european, datele obținute pot permite trimiterea unor comenzi false, capabile să modifice orbita sateliților sau chiar să îi scoată din funcțiune, relatează Digi24.

Supravegherea facilitează și identificarea utilizatorilor. „Chiar dacă nu pot descifra mesajele, pot totuși extrage multe informații… pot crea o hartă a utilizării satelitului, pot determina locația terminalelor terestre, de exemplu”, spune Norbert Puzin.

Cum răspunde Europa acestei provocări

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat recent că „Rețelele de sateliți sunt călcâiul lui Ahile al societăților moderne. Cine le atacă poate paraliza țări întregi”. În acest context, Bundeswehr derulează un amplu program satelitar, iar Agenția Spațială Europeană a primit 1,2 miliarde de euro pentru tehnologii cu dublă utilizare, destinate securității și apărării.