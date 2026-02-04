B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Sateliții ruși și umbrele războiului invizibil din spațiu. Cum devine infrastructura orbitală europeană o țintă strategică pentru Rusia

Sateliții ruși și umbrele războiului invizibil din spațiu. Cum devine infrastructura orbitală europeană o țintă strategică pentru Rusia

Iulia Petcu
04 feb. 2026, 13:14
Sateliții ruși și umbrele războiului invizibil din spațiu. Cum devine infrastructura orbitală europeană o țintă strategică pentru Rusia
Sursa foto: news.sky.com
Cuprins
  1. Ce rol au sateliții ruși „Luch” și de ce sunt urmăriți atent
  2. Cum pot fi exploatate vulnerabilitățile sateliților europeni
  3. Cum răspunde Europa acestei provocări

În ultimii ani, spațiul a devenit un nou front al competiției strategice, iar activitatea recentă a unor sateliți ruși ridică semne serioase de întrebare pentru Europa. Datele analizate de experți occidentali indică manevre repetate, la distanțe foarte mici, în jurul unor infrastructuri spațiale critice europene.

Ce rol au sateliții ruși „Luch” și de ce sunt urmăriți atent

Specialiști militari și civili din Occident monitorizează constant sateliții ruși „Luch-1” și „Luch-2”, despre care există suspiciuni consistente privind misiuni de recunoaștere radio-tehnică. Potrivit Financial Times, acești sateliți s-au apropiat de platforme geostaționare esențiale pentru Europa, Marea Britanie, Africa și Orientul Mijlociu. De la lansarea din 2023, „Luch-2” ar fi efectuat apropieri față de 17 sateliți europeni, unele urmăriri întinzându-se pe parcursul mai multor săptămâni consecutive.

Autoritățile europene suspectează că scopul acestor manevre este interceptarea fasciculelor înguste de date transmise între stațiile terestre și sateliți. Generalul-maior Michael Traut a declarat pentru FT că activitatea observată indică o componentă clară de recunoaștere, cu potențial strategic semnificativ.

Cum pot fi exploatate vulnerabilitățile sateliților europeni

Situația este agravată de faptul că numeroși sateliți europeni mai vechi transmit date necriptate, neavând echipamente moderne de securizare. Deși sunt utilizați în principal pentru televiziune și comunicații civile, aceștia transportă și informații guvernamentale sau militare sensibile.

Belinda Marchand, cercetător principal la Slingshot Aerospace, explică faptul că „Luci” au fost observate „în apropierea sateliților geostaționari, adesea timp de câteva luni”. În prezent, „Luch-2” se află din nou lângă Intelsat 39, un satelit-cheie pentru comunicații în Europa, Africa și Asia, marcând a treia apropiere de acest tip din 2023.

Analiștii subliniază că sateliții ruși nu pot distruge direct alte aparate, însă pot colecta informații esențiale despre funcționarea acestora. Potrivit unui analist european, datele obținute pot permite trimiterea unor comenzi false, capabile să modifice orbita sateliților sau chiar să îi scoată din funcțiune, relatează Digi24.

Supravegherea facilitează și identificarea utilizatorilor. „Chiar dacă nu pot descifra mesajele, pot totuși extrage multe informații… pot crea o hartă a utilizării satelitului, pot determina locația terminalelor terestre, de exemplu”, spune Norbert Puzin.

Cum răspunde Europa acestei provocări

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat recent că „Rețelele de sateliți sunt călcâiul lui Ahile al societăților moderne. Cine le atacă poate paraliza țări întregi”. În acest context, Bundeswehr derulează un amplu program satelitar, iar Agenția Spațială Europeană a primit 1,2 miliarde de euro pentru tehnologii cu dublă utilizare, destinate securității și apărării.

Tags:
Citește și...
Detaliul cheie care ridică semne de întrebare în cazul românului arestat în Germania, acuzat de sabotaj. Ce au descoperit anchetatorii
Externe
Detaliul cheie care ridică semne de întrebare în cazul românului arestat în Germania, acuzat de sabotaj. Ce au descoperit anchetatorii
Boicot în industria de dublaj germană, pe fondul temerilor legate de AI. Ce riscuri văd actorii în noile contracte Netflix
Externe
Boicot în industria de dublaj germană, pe fondul temerilor legate de AI. Ce riscuri văd actorii în noile contracte Netflix
O femeie a înghițit o lingură de 17 cm în timp ce mânca iaurt: ,,Fie înghițeam, fie mă sufocam”
Externe
O femeie a înghițit o lingură de 17 cm în timp ce mânca iaurt: ,,Fie înghițeam, fie mă sufocam”
Kremlinul avertizează că ofensiva din Ucraina va continua în lipsa unui acord
Externe
Kremlinul avertizează că ofensiva din Ucraina va continua în lipsa unui acord
Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
Externe
Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
Polonia: Ministrul Justiției, amendat după ce a încălcat o regulă de circulație. Era să lovească un pieton, în timpul unui interviu (VIDEO)
Externe
Polonia: Ministrul Justiției, amendat după ce a încălcat o regulă de circulație. Era să lovească un pieton, în timpul unui interviu (VIDEO)
Reacția Melindei Gates după ce numele fostului soț, Bill Gates, a apărut în dosarele Epstein
Externe
Reacția Melindei Gates după ce numele fostului soț, Bill Gates, a apărut în dosarele Epstein
Fostul prinț Andrew părăsește Royal Lodge: Noi dovezi din dosarul Epstein
Externe
Fostul prinț Andrew părăsește Royal Lodge: Noi dovezi din dosarul Epstein
SUA își schimbă orientarea. Chirurgii plasticieni recomandă oprirea operațiilor de schimbare de sex în cazul minorilor
Externe
SUA își schimbă orientarea. Chirurgii plasticieni recomandă oprirea operațiilor de schimbare de sex în cazul minorilor
Caz cutremurător în Franța: Zece bărbați puși sub acuzare după ce au abuzat un copil de 5 ani. Tatăl minorului a fost complice
Externe
Caz cutremurător în Franța: Zece bărbați puși sub acuzare după ce au abuzat un copil de 5 ani. Tatăl minorului a fost complice
Ultima oră
16:22 - Betty Salam, dezvăluiri despre nunta cu Roberto Tudor. Când va avea loc marele eveniment: „M-am îndrăgostit de el”
16:00 - Alertă de mediu la Giurgiu după scufundarea unei ambarcațiuni. Cum intervin autoritățile după posibila poluare cu produse petroliere (FOTO)
15:58 - USR îl cheamă în Parlament pe Ivan să dea explicații despre criza apei din Argeș. Replica ministrului: Unii colegi se cred în opoziție (VIDEO)
15:54 - Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
15:54 - Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
15:51 - Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
15:51 - Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA pe ingerințele UE în alegerile din statele Uniunii. Cum răspunde șeful statului
15:36 - Detaliul cheie care ridică semne de întrebare în cazul românului arestat în Germania, acuzat de sabotaj. Ce au descoperit anchetatorii
15:25 - Boicot în industria de dublaj germană, pe fondul temerilor legate de AI. Ce riscuri văd actorii în noile contracte Netflix
15:21 - Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat