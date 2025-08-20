Sunt periculoși creveții retrași din magazinele din America? FDA avertizează asupra unui izotop radioactiv

Walmart a retras de pe rafturi mai multe produse cu din Statele Unite, după ce Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a descoperit urme de material radioactiv într-un transport de fructe de mare.

Un eșantion de vânduți sub marca Great Value, a fost testat pozitiv pentru Cesiu-137, un izotop radioactiv rezultat din reacții nucleare. Potrivit FDA, lotul contaminat „nu a intrat pe piața din SUA”, însă autoritățile au avertizat că expunerea pe termen lung la astfel de substanțe poate crește riscul de cancer.

Cuprins:

Cum a reacționat Walmart

Cantitatea detectată în transportul reținut de FDA nu era suficientă pentru a provoca daune imediate consumatorilor, dar specialiștii au atras atenția că expunerea repetată ar putea deteriora celulele vii din organism.

FDA a subliniat că alte produse testate nu au prezentat urme de Cesiu-137, însă acest lucru nu exclude în totalitate posibilitatea contaminării.

Retailerul american a confirmat retragerea produselor vizate din 13 state: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas și Virginia de Vest.

„Sănătatea și siguranța clienților noștri reprezintă întotdeauna o prioritate pentru noi. Am emis o restricție de vânzare și am retras acest produs din magazinele afectate. Lucrăm împreună cu furnizorul pentru a investiga situația”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei, conform

Walmart a mai precizat că persoanele care au cumpărat produsele retrase pot merge în orice magazin pentru a primi o rambursare integrală.

Produsele au provenit de la un furnizor din Indonezia, ale cărui containere de transport au fost ulterior respinse la intrarea în SUA.