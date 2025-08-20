B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Sunt periculoși creveții retrași din magazinele din America? FDA avertizează asupra unui izotop radioactiv

Sunt periculoși creveții retrași din magazinele din America? FDA avertizează asupra unui izotop radioactiv

Elena Boruz
20 aug. 2025, 17:23
Sunt periculoși creveții retrași din magazinele din America? FDA avertizează asupra unui izotop radioactiv
Sursa foto: Freepik

Walmart a retras de pe rafturi mai multe produse cu creveți congelați din Statele Unite, după ce Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a descoperit urme de material radioactiv într-un transport de fructe de mare.

Un eșantion de creveți pane, vânduți sub marca Great Value, a fost testat pozitiv pentru Cesiu-137, un izotop radioactiv rezultat din reacții nucleare. Potrivit FDA, lotul contaminat „nu a intrat pe piața din SUA”, însă autoritățile au avertizat că expunerea pe termen lung la astfel de substanțe poate crește riscul de cancer.

Cuprins:

  • Ce risc există pentru consumatori
  • Cum a reacționat Walmart

Ce risc există pentru consumatori

Cantitatea detectată în transportul reținut de FDA nu era suficientă pentru a provoca daune imediate consumatorilor, dar specialiștii au atras atenția că expunerea repetată ar putea deteriora celulele vii din organism.

FDA a subliniat că alte produse testate nu au prezentat urme de Cesiu-137, însă acest lucru nu exclude în totalitate posibilitatea contaminării.

Cum a reacționat Walmart

Retailerul american a confirmat retragerea produselor vizate din 13 state: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas și Virginia de Vest.

„Sănătatea și siguranța clienților noștri reprezintă întotdeauna o prioritate pentru noi. Am emis o restricție de vânzare și am retras acest produs din magazinele afectate. Lucrăm împreună cu furnizorul pentru a investiga situația”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei, conform BBC.

Walmart a mai precizat că persoanele care au cumpărat produsele retrase pot merge în orice magazin pentru a primi o rambursare integrală.

Produsele au provenit de la un furnizor din Indonezia, ale cărui containere de transport au fost ulterior respinse la intrarea în SUA.

