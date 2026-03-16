B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta

Ana Maria
16 mart. 2026, 16:05
Sursa foto: Freepik / @vwalakte
Cuprins
  Descoperire alarmantă: De ce este periculos peștele balon cu dungi argintii
  De ce apar tot mai multe specii periculoase în Marea Adriatică
  Cum se schimbă ecosistemul Mării Adriatice

Descoperire alarmantă! Un exemplar de pește balon cu dungi argintii, considerat extrem de periculos, a fost capturat recent în apropierea orașului Split, pe coasta Marea Adriatică. Descoperirea a alertat imediat autoritățile și specialiștii în domeniul marin, deoarece această specie este veninoasă și poate reprezenta un risc major pentru oameni.

Creatura marină, cunoscută sub denumirea științifică Lagocephalus sceleratus, conține tetrodotoxină, una dintre cele mai periculoase toxine din natură. Potrivit publicației Blic, consumul acestui pește poate provoca intoxicații grave și chiar deces.

Descoperire alarmantă: De ce este periculos peștele balon cu dungi argintii

Specialiștii avertizează că toxina prezentă în organismul acestui pește este extrem de puternică. Substanța, numită tetrodotoxină, poate provoca probleme serioase de sănătate în cazul ingerării.

Oficialii de la Institutul de Oceanografie și Pescuit din Split au transmis un avertisment după capturarea exemplarului în largul orașului Split. Cu doar câteva zile înainte, aceeași specie fusese semnalată și în partea de sud a Adriaticii.

Potrivit specialiștilor, cetățenii trebuie să fie extrem de atenți dacă întâlnesc acest pește și să anunțe imediat autoritățile.

„(…). Dacă îl prindeţi, manipulaţi-l cu grijă şi, dacă este posibil, evitaţi contactul direct. Pe lângă venin, această specie (Lagocephalus sceleratus) are şi o maxilară puternică, cu dinţi foarte ascuţiţi, astfel încât chiar şi o muşcătură poate provoca răni grave„, au transmis specialiştii, pe Facebook.

De ce apar tot mai multe specii periculoase în Marea Adriatică

Deși această specie nu este originară din Marea Adriatică, cercetătorii spun că aparițiile sale ar putea deveni tot mai frecvente în anii următori.

Experții explică fenomenul prin schimbările care au loc în ecosistemul marin. În ultimii ani, în această zonă au fost observate mai multe specii invazive, printre care și Pterois, cunoscut popular drept „peștele focului”.

Cum se schimbă ecosistemul Mării Adriatice

Specialiștii atrag atenția că marea își modifică treptat compoziția speciilor. Fenomenul este cunoscut sub numele de tropicalizare a mării, proces prin care specii specifice apelor mai calde ajung să se răspândească în zone unde nu existau înainte.

Creșterea temperaturilor și schimbările climatice favorizează apariția acestor specii invazive, care pot modifica echilibrul ecosistemului și pot reprezenta un pericol pentru pescari și turiști.

Tags:
Ultima oră
16:01 - Se anunță scandal pe buget în Parlament. PNL a decis să nu voteze niciun amendament care nu a fost discutat în coaliție. Iar PSD are o listă întreagă
15:54 - Construcții Erbașu a început lucrările la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești: „Va fi prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor” (FOTO)
15:53 - Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
15:50 - Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
15:45 - WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor
15:39 - Cum arată lucrările de modernizare a Planșeului Unirii. Construcții Erbașu: „Unul dintre cele mai complexe șantiere de infrastructură din București” (FOTO)
15:28 - Trump a fost informat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „probabil e gay”. Reacția lui Trump, „de neprețuit”
15:24 - Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la Limba română
15:22 - Reprezentanta României la Eurovision, reacție la apelurile de descalificare a piesei: „Am văzut reacțiile și vreau să spun ce înseamnă această melodie” (VIDEO)
15:01 - Cum verifici dacă o bancnotă este falsă. Semnul ignorat de mulți când primesc bani cash