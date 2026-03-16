Descoperire alarmantă! Un exemplar de pește balon cu dungi argintii, considerat extrem de periculos, a fost capturat recent în apropierea orașului Split, pe coasta Marea Adriatică. Descoperirea a alertat imediat autoritățile și specialiștii în domeniul marin, deoarece această specie este veninoasă și poate reprezenta un risc major pentru oameni.

Creatura marină, cunoscută sub denumirea științifică Lagocephalus sceleratus, conține tetrodotoxină, una dintre cele mai periculoase toxine din natură. Potrivit publicației , consumul acestui pește poate provoca intoxicații grave și chiar deces.

Descoperire alarmantă: De ce este periculos peștele balon cu dungi argintii

Specialiștii avertizează că toxina prezentă în organismul acestui pește este extrem de puternică. Substanța, numită tetrodotoxină, poate provoca probleme serioase de sănătate în cazul ingerării.

Oficialii de la Institutul de Oceanografie și Pescuit din Split au transmis un avertisment după capturarea exemplarului în largul orașului Split. Cu doar câteva zile înainte, aceeași specie fusese semnalată și în partea de sud a Adriaticii.

Potrivit specialiștilor, cetățenii trebuie să fie extrem de atenți dacă întâlnesc acest pește și să anunțe imediat autoritățile.

„(…). Dacă îl prindeţi, manipulaţi-l cu grijă şi, dacă este posibil, evitaţi contactul direct. Pe lângă venin, această specie (Lagocephalus sceleratus) are şi o maxilară puternică, cu dinţi foarte ascuţiţi, astfel încât chiar şi o muşcătură poate provoca răni grave„, au transmis specialiştii, pe Facebook.

De ce apar tot mai multe specii periculoase în Marea Adriatică

Deși această specie nu este originară din , cercetătorii spun că aparițiile sale ar putea deveni tot mai frecvente în anii următori.

Experții explică fenomenul prin schimbările care au loc în ecosistemul marin. În ultimii ani, în această zonă au fost observate mai multe specii invazive, printre care și Pterois, cunoscut popular drept „peștele focului”.

Cum se schimbă ecosistemul Mării Adriatice

Specialiștii atrag atenția că marea își modifică treptat compoziția speciilor. Fenomenul este cunoscut sub numele de tropicalizare a mării, proces prin care specii specifice apelor mai calde ajung să se răspândească în zone unde nu existau înainte.

Creșterea temperaturilor și schimbările climatice favorizează apariția acestor specii invazive, care pot modifica echilibrul ecosistemului și pot reprezenta un pericol pentru pescari și turiști.