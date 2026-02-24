Cristian Preda, doctor în ipocrizie. Și-a rupt diploma în direct, în semn de protest că i s-au luat bani din sporul de doctorat. Mai rămâne să își taie buletinul (VIDEO)

Cristian Preda și-a rupt în direct diploma de doctor obținută în Franța, în semn de protest față de intenția guvernului Bolojan de a reduce cu aproape jumătate sporul de 890 de lei pentru cei cu doctorat.

Cristian Preda. Ipocrizia unui doctor

„Guvernul s-a gândit că marea problemă a țării este sporul de 890 de lei brut la doctorat. Și mi-am dat seama că, în aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară. Ne așteptăm să fim sancționați încet-încet pentru doctorat. Eu sunt mai radical. Îmi dau seama că diploma asta de doctor a ajuns o simplă bucată de hârtie care încurcă statul. Așa că, uite, o rup aici, la dumneavoastră.

Dacă statul te umilește în halul ăsta, consideră că marea problemă a țării ăsteia este infima sumă de 890 de lei brut din care rămân câțiva bănuți pentru cei care au trudit ca să-și facă o carieră în universități și în institute de cercetare, atunci așa trebuie să ne comportăm și noi.”, a clamat Cristian Preda în timp ce își rupea diploma care îi aducea câțiva bănuți în plus.

Acum ne întrebăm altceva. Dacă e atât de supărat pe măsurile de austeritate, de ce nu și-a dat foc la casă când au crescut impozitele. Sau de ce nu și-a aruncat mașina, tot din cauza .

Sau ne întrebăm de ce nu a pledat pentru cauza celor cu dizabilități, căci și de la ei a luat statul bani.

Dar nu, el e superior, a făcut multă școală și merită să aibă privilegii. Și noi care credeam că toți doctorii care au „trudit pentru câțiva bănuți” (după cum spune Cristian Preda), au făcut școală ca să îi educe pe cei care nu au avut norocul să ajungă în Franța la doctorate.

Oare nu e același Preda care critica, nu acum mult timp, lăcomia magistraților? Oare nu e același Preda care lăuda măsurile de austeritate și ne explica cum trebuie să îndurăm pentru a ajuta țara să iasă din groapă?

Circ în loc de educație

Nici nu mai contează dacă diploma era sau nu cea originală, sau doar o copie, contează că undeva cineva crede că e mai presus de restul oamenilor.

Oare nu cumva rolul lui în societate ar fi să își folosească notorietatea pentru a apăra categorii sociale mai ghinioniste?

“Asta este valoarea studiilor făcute pentru statul român. Și de acest lucru cred că trebuie să ținem seama, pentru că lumea care are o anumită educație, are și un rol în societate”, a spus Preda. Fără a continua să mai explice care e rolul lui în societate.

În nici un caz nu e rolul lui să ne privească de sus. Și dacă tot a vorbit despre valoarea studiilor, asta e valoarea pe care el o dă studiilor lui? Niște sute de lei? Dacă pentru asta a învățat, atunci nu ne mai mirăm că din doctor a ajuns un clovn care se plânge la televizor.

Și!!! Care este diferența între cei ce și-au tăiat pașapoartele și buletinele și Cristian Preda?