Descoperire uluitoare! Ce-a găsit un pescar pe fundul unui râu i-a lăsat mască și pe polițiști: „A fost 100% noroc”

Pescarul Brody Loch a devenit, fără să își dea seama, eroul unei anchete care dura de aproape 60 de ani. „A fost 100% noroc”, a spus Loch, explicând cum a descoperit mașina cu ajutorul unui sonar de pescuit.

Cum a fost găsită mașina scufundată

Pe 9 august, Brody Loch a ieșit pe malul râului Mississippi din Minnesota, sperând să prindă câteva pești. În schimb, sonarul său a detectat un obiect neobișnuit: un Buick din anii 1960, scufundat și plin de sedimente de râu. Imediat, Loch a contactat poliția pentru a raporta descoperirea, potrivit .

Ce au descoperit autoritățile în mașină

Echipele de scafandri și serviciile de tractări au recuperat vehiculul, descoperind rămășițe umane în interior. Biroul șerifului a declarat că mașina era „extrem de deteriorată” după decenii sub apă, dar „intactă” suficient pentru a fi identificată prin numărul de identificare al vehiculului (VIN).

Cine era Roy Benn și cum a dispărut

Investigațiile au arătat că mașina aparținea lui Roy Benn, dispărut în septembrie 1967 la vârsta de 59 de ani. Conform rapoartelor, Benn avea la el o sumă mare de bani și conducea un Buick Electra din 1963, albastru metalizat, când a fost văzut ultima oară. La vremea respectivă, soția lui Benn murise cu un an înainte, iar el a fost declarat oficial mort opt ani mai târziu.

Cum a reacționat familia după descoperire

Autoritățile au cerut familiei să furnizeze mostre de ADN pentru confirmarea identității rămășițelor. „Suntem doar recunoscători că, cel mai probabil, am obținut în sfârșit descoperirea de care aveam nevoie pentru a aduce încheiere acestei familii”, a declarat un membru al familiei pentru WCCO. Descoperirea pune capăt unei dispariții vechi de 60 de ani și oferă mult așteptate răspunsuri.