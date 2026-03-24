Dezastru aviatic în Columbia! Cel puțin 66 de oameni și-au pierdut viața după ce un avion militar, cu 125 de persoane la bord, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, în sudul țării. 🇨🇴 Exact moment of the C-130 Hercules from the Fuerza Aérea Colombiana crashed shortly after takeoff from Puerto Leguízamo, Putumayo, carrying ~90-100 military troops — World In Last 24hrs (@world24x7hr)

Aeronava a fost rapid cuprinsă de flăcări, iar un fum negru și dens s-a ridicat deasupra pădurii amazoniene. Un martor a surprins în imagini momentele dramatice dinaintea impactului. Imediat după prăbușire, localnicii au intervenit pentru a-i ajuta pe supraviețuitori. Deocamdată, cauzele tragediei rămân necunoscute.

Ce s-a întâmplat cu avionul militar prăbușit în Columbia

Aeronava de tip Hercules, care transporta 125 de persoane, s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 10:00, din Puerto Leguízamo, în departamentul Putumayo, aproape de granița cu Ecuador.

Potrivit autorităților, este vorba despre un avion militar de transport C-130, fabricat de Lockheed Martin, aflat în misiune cu trupe ale forțelor de securitate la bord. Ministrul columbian al Apărării, Pedro Sánchez, a confirmat că aeronava a fost implicată într-un accident tragic chiar în timpul decolării.