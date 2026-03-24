Dezastru aviatic în Columbia! Cel puțin 66 de oameni și-au pierdut viața după ce un avion militar, cu 125 de persoane la bord, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, în sudul țării.
🇨🇴 Exact moment of the C-130 Hercules from the Fuerza Aérea Colombiana crashed shortly after takeoff from Puerto Leguízamo, Putumayo, carrying ~90-100 military troops https://t.co/DTKLISkwbM pic.twitter.com/H4T5tVACk6
— World In Last 24hrs (@world24x7hr) March 23, 2026
Aeronava a fost rapid cuprinsă de flăcări, iar un fum negru și dens s-a ridicat deasupra pădurii amazoniene. Un martor a surprins în imagini momentele dramatice dinaintea impactului. Imediat după prăbușire, localnicii au intervenit pentru a-i ajuta pe supraviețuitori. Deocamdată, cauzele tragediei rămân necunoscute.
Aeronava de tip Hercules, care transporta 125 de persoane, s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 10:00, din Puerto Leguízamo, în departamentul Putumayo, aproape de granița cu Ecuador.
Potrivit autorităților, este vorba despre un avion militar de transport C-130, fabricat de Lockheed Martin, aflat în misiune cu trupe ale forțelor de securitate la bord. Ministrul columbian al Apărării, Pedro Sánchez, a confirmat că aeronava a fost implicată într-un accident tragic chiar în timpul decolării.
Ulterior, acesta a precizat că situația s-a agravat dramatic după izbucnirea unui incendiu la bord, care a dus la explozia muniției transportate. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact cauzele producerii tragediei, informează BBC.
Tragedia din Columbia nu este un caz izolat. Este al doilea accident produs în mai puțin de o lună în America de Sud, implicând același tip de aeronavă, C-130 Hercules. La finalul lunii februarie, un avion militar de marfă din Bolivia, care transporta bancnote, s-a prăbușit în timpul aterizării lângă La Paz. În urma accidentului, 24 de persoane și-au pierdut viața.
Modelul Hercules, fabricat de Lockheed Martin, este recunoscut pentru robustețea sa și pentru capacitatea de a opera inclusiv de pe piste improvizate sau în condiții dificile. Tocmai din acest motiv, este folosit pe scară largă de armatele din întreaga lume. Aeronava este capabilă să transporte atât trupe, cât și echipamente grele sau vehicule militare.