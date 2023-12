Dezastru în Tennessee în urma unei tornade! Șase persoane au murit, alte 20 au fost rănite, iar autoritățile caută supraviețuitori (VIDEO)

Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața, printre care și un copil, în urma unei tornade puternice din Tennessee. Alte 20 de persoane au fost rănite în urma furtunii care a măturat statul american, scrie .

Multe clădiri s-au transformat în grămezi de moloz, iar localitățile au rămas fără electricitate, în urma fenomenelor meteo extreme, care au lovit părți din statul aflat în sudul SUA.

Trei dintre decese au fost raportate în Nashville, capitala statului. Doi adulți și un minor au fost ucişi în oraşul Clarksville, la 80,4 kilometri spre nord-vest.

Este o zi tristă pentru comunitatea noastră. Ne rugăm pentru cei răniţi, cei care au pierdut pe cineva drag şi şi-au pierdut casele

În urma dezastrului, primarul orașului, Joe Pitts, a declarat stare de urgență. Au fost impuse și restricții de urgență după ora 21:00 ora locală, în vigoare și astăzi, 10 decembrie.

„Sunt veşti dezastruoase şi inimile noastre sunt frânte pentru familiile celor care au pierdut pe cineva drag. Municipalitatea este gata să îi ajute în această perioadă dureroasă”, a spus el.

