Acești pensionari vor avea pensii mai mari din 2026. Află câți bani vor încasa în plus

Ana Maria
13 nov. 2025, 19:39
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cresc pensiile românilor din Spania. Câți pensionari români beneficiază de această majorare
  2. Ce tipuri de pensii vor crește mai puțin
  3. Cresc pensiile românilor din Spania. Ce sume vor primi în 2026
  4. Cum explică experții această evoluție

Cresc pensiile românilor din Spania! Vești bune pentru aceștia! Conform celor mai recente estimări realizate de Fundația Funcas, pensiile contributive vor fi majorate cu aproximativ 2,65% începând cu anul 2026, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum (IPC).

După majorarea de 2,8% din 2025, noua ajustare arată că economia spaniolă traversează o perioadă de echilibru, în care inflația este ținută sub control, iar autoritățile doresc să mențină puterea de cumpărare a pensionarilor.

Cresc pensiile românilor din Spania. Câți pensionari români beneficiază de această majorare

Deși nu există date oficiale exacte, estimările arată că în jur de 150.000 de români care au lucrat legal în Spania și au contribuit la sistemul local de asigurări sociale primesc deja pensie din partea statului iberic.

Aceștia vor vedea efectele noii indexări începând cu ianuarie 2026. Pentru o pensie medie de 1.510 euro, creșterea de 2,65% înseamnă aproape 40 de euro în plus lunar, echivalentul a circa 480 de euro suplimentar pe an, potrivit Cancan.

Deși procentul este mai redus față de anii precedenți, măsura asigură stabilitatea veniturilor pentru persoanele vârstnice și le permite să facă față creșterii moderate a costurilor de trai.

Ce tipuri de pensii vor crește mai puțin

Majorarea se aplică tuturor pensiilor contributive, de limită de vârstă, invaliditate și văduvie, potrivit formulei de actualizare bazate pe inflație.

În schimb, pensiile necontributive, destinate celor care nu au acumulat perioada minimă de contribuții (15 ani), vor fi analizate separat și, de regulă, beneficiază de creșteri mai mari.

În 2025, pensiile necontributive au fost majorate cu 9%, iar o parte din această tendință ar putea continua și în 2026, în funcție de decizia guvernului spaniol.

Pentru pensiile contributive minime, situate în 2025 între 11.620 și 15.786 de euro anual, noua creștere de 2,65% aduce un plus de 307 până la 418 euro pe an, adică între 20 și 30 de euro în plus pe lună, în funcție de situația familială.

Cresc pensiile românilor din Spania. Ce sume vor primi în 2026

În 2026, o pensie minimă va ajunge la 1.156 de euro lunar pentru persoanele cu soț sau soție în întreținere, respectiv 851 de euro pentru cei fără partener în grijă.

La polul opus, pensiile maxime, stabilite în 2025 la 45.746 de euro pe an (echivalentul a 3.267 euro pe lună), vor urca cu aproximativ 1.212 euro anual, ceea ce înseamnă un venit lunar de peste 3.350 de euro.

Creșterea planificată pentru 2026 este cea mai mică din ultimii trei ani, însă, analiștii economici spun că acest lucru confirmă o stabilitate a economiei și o temperare a inflației. În ultimii ani, ajustările au fost:
• 2,5% în 2022
• 8,5% în 2023
• 3,8% în 2024
• 2,8% în 2025

Cum explică experții această evoluție

Potrivit specialiștilor, pensiile românilor din Spania în 2026 vor reflecta o perioadă de calm economic și de echilibru financiar. În opinia lor, această creștere moderată protejează veniturile pensionarilor fără a pune presiune suplimentară pe bugetul de stat.

