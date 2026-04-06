Din cauza încălzirii globale, o porţiune de teren fără gheaţă, de mărimea Pennsylvaniei, ar putea fi expusă în Antarctica până în anul 2300.

Ce comori ascunde solul care apare din cauza încălzirii globale

Studiul este primul care încorporează ajustarea izostatică glaciară, adică felul în care terenul de sub calotele glaciare groase se ridică după retragerea gheţii. Rezultatele arată că schimbările climatice ar putea expune resurse minerale potenţial valoroase, care ar putea stimula renegocierea tratatelor internaţionale. Pe măsură ce tot mai mult teren apare, statele ar putea deveni mai interesate de zăcămintele de cupru, aur, argint, fier şi platină, minerale critice folosite în producţie şi metale valoroase în sine.

Cât de mult pământ va apărea

Sub calota glaciară a se află un peisaj variat, cu munţi, canioane, văi şi chiar vulcani, care încep să fie descoperiți pe măsură ce gheața se retrage încet. Proiecţiile noi au inclus modificările preconizate ale nivelului mării, informaţii despre grosimea litosferei Pământului şi modul în care absenţa atracţiei gravitaţionale a unei calote glaciare ar afecta ridicarea terenului. Studiul a estimat că 120.610 kilometri pătraţi, 36.381 kilometri pătraţi sau 149 kilometri pătraţi de teren vor apărea de sub gheaţă până în anul 2300, în condiţii de topire ridicate, medii şi respectiv scăzute, scrie .

Se vor bate marile puteri pe noile resurse

Cea mai mare emergenţă terestră este probabil să aibă loc pe teritoriile revendicate de Argentina, Chile şi Regatul Unit, unde se află zăcăminte cunoscute de minerale. În prezent, extracţia comercială nu este permisă, dar prima fereastră pentru renegocierea Tratatului Antarctic este în anul 2048, când se poate solicita o revizuire a protocolului de mediu. Deși presiunea asupra cadrului juridic va crește, specialiștii avertizează că mediul va rămâne în continuare unul foarte dificil pentru extracția resurselor minerale. Profesorul Tim Stephens a explicat dacă noile condiții geografice vor schimba regulile internaționale.

„Aceasta este o evaluare corectă. Cu toate acestea, este puţin probabil ca apariţia terenului fără gheaţă, proiectată de noul studiu, să declanşeze de la sine o schimbare majoră a guvernării Antarcticii. Continentul va rămâne în continuare un mediu foarte dificil pentru extracţia resurselor minerale”, a declarat Tim Stephens pentru Live Science.