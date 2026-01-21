B1 Inregistrari!
Discurs agresiv al lui Donald Trump în Davos. „Dacă începem să folosim forța, nu ne mai oprim. Dacă nu ne dați Groenlanda, vă vom ține minte" (VIDEO)

Discurs agresiv al lui Donald Trump în Davos. „Dacă începem să folosim forța, nu ne mai oprim. Dacă nu ne dați Groenlanda, vă vom ține minte” (VIDEO)

Adrian A
21 ian. 2026, 16:46
Discurs agresiv al lui Donald Trump în Davos. Dacă începem să folosim forța, nu ne mai oprim. Dacă nu ne dați Groenlanda, vă vom ține minte (VIDEO)
Cuprins
  1. Trump amenință Europa pentru Groenlanda
  2. „Dacă am folosi forța nu ne vom mai opri”

Președintele SUA a avut un discurs extrem de dur privind Groenlanda. Trump spune că Statele Unite au salvat insula arctică în al Doilea Război Mondial și că teritoriul e a lui.

Trump amenință Europa pentru Groenlanda

„Am un respect incredibil pentru oamenii din Groenlanda și cei din Danemarca, dar fiecare trebuie să își respecte propriul teritoriu, dar numai SUA poate asigura securitatea Groenlandei. Avem o capacitate imensă, ați văzut în Venezuela.

În al Doilea Război Mondial am apărat teritoriul Groenlandei, am luptat pentru Danemarca atunci, iar ei știu asta. Am salvat Groenlanda și nu le-am permis inamicilor noștri să aibă o bază. Fără noi, cu toții ați fi vorbit germană și un pic de japoneză. După război, am dat Groenlanda Danemarcei. Ce proști am fost că am făcut asta.”, și-a început Trump discursul despre Groenlanda.

„Dacă am folosi forța nu ne vom mai opri”

Groenlanda e un teritoriu nedezvoltat, nelocuit, care se află într-un loc strategic, între SUA, Rusia și China. Când am dat-o înapoi nu avea o așa mare importanță. Nu e importantă pentru pământuri rare. Ca să ajungi la ele trebuie să treci prin gheață. Avem nevoie de Groenlanda pentru securitate strategică.

Acest teritoriu face parte din America de Nord, frontiera de Nord a emisferei vestice e teritoriul nostru. Nici nu se vede că Danemarca ar fi prezentă. Doar SUA pot proteja această mare masă de gheață.

De aceea vreau să avem negocieri imediate ca să discutăm despre achiziționarea Groenlandei de către SUA. Așa cum am achiziționat teritorii în istorie, așa cum au facut-o și europenii, nu e nimic rău în asta. Aceasta nu va fi o amenințare pentru NATO. SUA este tratată foarte incorect de NATO.

Toată lumea a crezut că vreau să folosesc forța, dar nu voi face asta. Dacă am folosi forța nu ne-am mai opri. SUA nu vor decât un loc numit Groenlanda, am câștigat-o după al doilea război mondial și am dat-o înapoi.

Cerem doar să primim Groenlanda. Puteți spune „da” și vom fi foarte recunoscători sau puteți spune nu și ne vom aminti.”, a mai spus președintele SUA.

