Acasa » Externe » Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților

Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților

Selen Osmanoglu
28 aug. 2025, 09:53
Sursa Foto: Freepik.com

Doi turiști au încercat să plece dintr-un restaurant din Italia fără să plătească, însă au fost prinși de proprietara localului. Aceasta nu a cerut ajutorul autorităților, ci a apelat la o altă metodă.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Prinși de proprietară

Ce s-a întâmplat

Michela Malatini, proprietara pizzeriei I Due Re din Civitanova Marche, a publicat pe pagina de Facebook a restaurantului imagini surprinse de camerele de supraveghere cu cei doi clienți și a reușit, cu ajutorul comentariilor, să îi identifice.

Cei doi turiști, ambii în jur de 30 de ani, au mâncat câte o pizza fiecare și au băut câte două băuturi. Ei aveau de plătit 44 de euro, însă au fugit fără să plătească nota.

Prinși de proprietară

„Am văzut că masa era goală și am așteptat să mă asigur că nu se duseseră la toaletă”, a declarat Michela, conform Mirror, citat de Adevărul.

Turiștii nu au erau la toaletă. În consecință, Michela s-a uitat pe camerele de supraveghere, a salvat o poză cu cei doi și a publicat-o pe rețelele de socializare.

Femeia a spus că nu este prima oară când pățește să fugă clienții fără să plătească.

„Se întâmplă des. Poliția? Nu o sun. Întotdeauna îmi găsesc clienții, am propria mea metodă. I-am văzut pe amândoi și știam unde merg. Am postat un mesaj pe Facebook și, datorită unor comentarii, am reușit să îi găsesc.”

La câteva ore după postare, Michela a primit un răspuns: „Găsiți! Sunt la pensiune.”

