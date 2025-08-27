Doi turiști au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă înainte de ora 8. Aceștia au fost amendați

Poliția Locală din orașul spaniol Cullera a sancționat marți dimineață doi turiști, în vârstă de 75 și respectiv 80 de ani. Cei doi și-au un loc pe plajă înainte de ora 8, practică care nu respectă regulamentul de acces și utilizare a Plajei San Antonio.

Ce s-a întâmplat

Cei doi bărbați erau pe prima linie a plajei aflată la aproximativ 40 de km de Valencia, în timp ce își delimitau spațiul înainte de ora 8:00. Agenții i-au văzut în timp ce patrulau.

Accesul este interzis între orele 5:00 și 8:00 pentru a facilita activitățile de curățenie. Astfel, au fost , conform .

Cât sunt amenzile

Regulamentul local spune că rezervarea unui loc pe plajă prin amplasarea de umbrele, prosoape sau alte obiecte, în acel interval orar, este interzisă.

Poliția este autorizată să le ridice, iar contravenienții se confruntă cu sancțiuni cuprinse între 300 și 750 de euro, conform reglementărilor în vigoare.

An de an

Cu această problemă, Coasta din Cullera se confruntă an de an. Turiștii vin prea devreme și își rezervă locul prin instalarea prosoapelor sau umbrelelor, chiar și o zi întreagă.

Cu toate acestea, obișnuința aceasta a început să fie combătută prin campanii municipale și reglementări specifice începând din 2017, când Primăria a intensificat supravegherea și a introdus primele sancțiuni.