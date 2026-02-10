B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Atac la o școală din Londra: doi copii au fost înjunghiați de un adolescent

Flavia Codreanu
10 feb. 2026, 21:48
Absolut îngrozitor”: două femei au murit după un incident violent la școala din Malmo. Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Care este starea celor doi copii
  2. Ce măsuri a luat conducerea instituției
  3. Cât de frecvente au devenit astfel de incidente în mediul școlar

Doi copii au fost înjunghiați marți, 10 februarie, în incinta unei școli din nord-vestul Londrei. Victimele sunt doi băieți de 12 și 13 ani, care au fost atacați de un adolescent chiar în timpul orelor de curs la Kingsbury High School. Poliția Metropolitană a intervenit imediat pentru a prinde suspectul, care a reușit să fugă de la locul faptei. 

Care este starea celor doi copii

Potrivit adevărul, ambii minori au fost preluați de ambulanțe, iar unul dintre ei a fost transportat de urgență la o unitate medicală specializată în traume majore. Autoritățile monitorizează situația și așteaptă vești de la medici cu privire la șansele de recuperare ale celor doi elevi.

„Vrem să îi asigurăm pe elevi, părinți și locuitori că am mobilizat resurse importante în zonă și facem tot posibilul pentru a-l găsi pe suspect.”, a declarat detectivul‑șef Luke Williams

Ce măsuri a luat conducerea instituției

Imediat după incident, accesul în cele două campusuri ale școlii a fost restricționat pentru a permite polițiștilor analizeze probele. Instituția, care are aproape 2.000 de elevi, a informat părinții victimelor și a dat asigurări că siguranța celorlalți copii este acum garantată. Conducerea academiei colaborează strâns cu anchetatorii pentru a stabili cum a fost posibil ca atacatorul să intre în școală cu o armă albă.

„A avut loc un incident grav în cursul zilei de astăzi. Colaborăm cu autoritățile și urmăm toate procedurile necesare. Situația este acum sub control, iar părinții elevilor implicați au fost informați.”, au explicat reprezentanții școlii

Cât de frecvente au devenit astfel de incidente în mediul școlar

Atacul de la Londra nu este un caz izolat. În luna ianuarie, un elev și un profesor au fost înjunghiați într-o școală din Kiev de către un adolescent de 14 ani. De asemenea, în luna decembrie, un alt incident tragic a avut loc în apropierea Moscovei, unde un băiat de 10 ani și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un coleg. Aceste evenimente repetate pun sub semnul întrebării eficiența măsurilor de securitate din instituțiile de învățământ.

