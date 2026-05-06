Raluca Turcan: „Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier”

Traian Avarvarei
06 mai 2026, 19:05
Cuprins
  1. De ce Grindeanu trebuie să-și asume funcția de premier, în viziunea lui Turcan
  2. Turcan: Nu poți provoca o criză politică și apoi să privești cum se adâncește criza economică

Deputata PNL Raluca Turcan, fost ministru, a declarat că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar trebui să-și asume funcția de premier deoarece dacă tot l-a criticat atât pe premierul demis Ilie Bolojan (PNL), înseamnă că știe el să facă lucrurile mai bine. Turcan a mai argumentat că forțele politice care dărâmă un guvern trebuie să pună ceva în loc.

De ce Grindeanu trebuie să-și asume funcția de premier, în viziunea lui Turcan

„❗️Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier! A dărâmat Guvernul Ilie Bolojan, din care PSD făcea parte, spunând că lucrurile nu au mers bine — ca și cum ar fi fost în opoziție, dar într-una superficială. Și, cu toate acestea, a strâns voturi pentru ca #IlieBolojan să nu mai fie premier.

În mod democratic, adoptarea unei moțiuni de cenzură este un moment de asumare politică reală. De aceea, consider că Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obține funcția de premier. Atunci când răstorni un guvern, cu siguranță ești convins că știi să guvernezi mai bine. Hai să vedem!

Când am înlăturat Guvernul Viorica Dăncilă prin moțiune de cenzură, în 2019, președintele PNL de atunci, Ludovic Orban, și-a asumat funcția de premier. Aceasta este conduita corectă — chiar și pentru președintele PSD 😀. Nu poți să fii în dezacord cu propria guvernare și, în același timp, să eviți asumarea răspunderii”, a scris deputata PNL, pe Facebook.

Turcan: Nu poți provoca o criză politică și apoi să privești cum se adâncește criza economică

Aceasta a mai argumentat că Grindeanu nu poate acum pur și simplu să stea să constate efectele crizei politice pe care a declanșat-o: „Uitați-vă la datele economice! Euro a trecut de 5,2 lei. Inflația mănâncă din buzunarele oamenilor în fiecare zi. Facturile nu așteaptă, chiria nu așteaptă, rata la bancă nu așteaptă. Nu poți provoca o criză politică și apoi să privești cum se adâncește criza economică. Dacă această majoritate a fost construită pentru a demola, atunci trebuie să demonstreze că poate și guverna”.

Raluca Turcan a amintit pe final că PNL a decis să facă o opoziție responsabilă la viitorul guvern: „Așa cum am stabilit, cu un vot covârșitor, și aseară, PNL va face o opoziție responsabilă: vom susține proiectele esențiale pentru atragerea fondurilor europene, finalizarea jaloanelor din PNRR, relansarea economică, programul SAFE, aderarea la OECD și menținerea echilibrelor bugetare”.

