Doi miniștri britanici au demisionat din cauză că nu mai au încredere în Boris Johnson

Ministrul sănătăţii din Marea Britanie, Sajid Javid, şi-a anunţat marţi demisia, invocând mitovul neîncrederii în premierul Boris Johnson în urma unor scandaluri care au afectat imaginea guvernului, conform AFP.

„Este clar pentru mine că situaţia nu se va schimba sub leadership-ul dumneavoastră – şi, prin urmare, aţi pierdut încrederea mea”, a spus Javid în scrisoarea de demisie publicată pe Twitter.

Aceasta nu a fost însă singura demisie, deoarece la scurt timp şi-a anunţat plecarea din guvern şi ministrul finanţelor, Rishi Sunak. „Publicul aşteaptă în mod legitim ca guvernul să se comporte cu seriozitate şi competenţă”, a precizat el în scrisoarea de demisie postată pe Twitter.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.

I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.

My letter to the Prime Minister below.

— Rishi Sunak (@RishiSunak)