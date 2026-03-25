Flavia Codreanu
25 mart. 2026, 23:20
sursă foto: X/ Fox News
  Programul oficial după ce Donald Trump a anunțat vizita în Beijing
  Motivele pentru care Donald Trump a anunțat amânarea summitului
  Incertitudini privind durata conflictului cu Iranul
  Avantajele Chinei la negocieri în noul context diplomatic

Donald Trump a anunțat miercuri că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, la Beijing, în luna mai.  Summitul programat anterior a fost amânat din cauza războiului împotriva Iranului.

Programul oficial după ce Donald Trump a anunțat vizita în Beijing

Întâlnirea reprogramată va avea loc pe 14 și 15 mai. Summitul are ca scop să relanseze relațiile comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii, după armistițiul convenit anterior în Coreea de Sud.

„Întâlnirea mea cu foarte respectatul președinte al Chinei, președintele Xi Jinping, care a fost inițial amânată din cauza operațiunii noastre militare în Iran, a fost reprogramată și va avea loc la Beijing pe 14 și 15 mai.” , a declarat Donald Trump pe Truth Social

Motivele pentru care Donald Trump a anunțat amânarea summitului

Trump urma să călătorească în China la sfârșitul lunii martie, însă pe 16 martie a cerut personal Beijingului o amânare. Motivul a fost dorința președintelui de a gestiona direct de la Washington situația tensionată din Orientul Mijlociu. Acesta a considerat că prezența sa în țară este obligatorie pe durata conflictului.

Liderul de la Casa Albă le-a explicat jurnaliștilor de ce nu a putut părăsi țara la data stabilită inițial.

Din cauza războiului vreau să fiu aici, trebuie să fiu aici, simt asta. Așa că am cerut să amânăm întâlnirea cu aproximativ o lună.” a declarat Donald Trump

Incertitudini privind durata conflictului cu Iranul

Casa Albă nu a clarificat dacă reprogramarea vizitei înseamnă că războiul cu Iranul se va încheia până în mai, având în vedere că Teheranul este un aliat apropiat al Chinei. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a menționat că operațiunile au fost estimate la o durată de patru până la șase săptămâni și că partea chineză a acceptat solicitarea de amânare.

„Președintele Xi a înțeles că este foarte important ca președintele să fie aici pe durata acestor operațiuni militare. A înțeles, evident, cererea de amânare și a acceptat-o.”, a declarat Karoline Leavitt

Avantajele Chinei la negocieri în noul context diplomatic

Analiștii consideră că Beijingul ar putea avea o poziție mai puternică în negocieri din cauza tensiunilor provocate de atacurile asupra Iranului.  O vizită în China reprezintă acum o oportunitate diplomatică vitală pentru Trump, dar care ar putea permite Beijingului să ceară concesii comerciale importante și reduceri de tarife, scrie France24.

„Aștept cu mare interes să petrec timp cu președintele Xi, în ceea ce sunt sigur că va fi un eveniment monumental.” a declarat Donald Trump

