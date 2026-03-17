Donald Trump a decis să-și amâne vizita în , programată pentru finalul lunii martie, în perioada 31 martie-2 aprilie. Decizia a fost luată în contextul din Orientul Mijlociu

Donald Trump nu mai merge în China

Amânarea vizitei programată pentru finalul lunii în China este motivată de evoluția războiului cu Iranul din . Donald Trump a invocat necesitatea de a rămâne la Washington pentru a coordona operațiunile militare americane. Pe de altă parte analiștii consideră că amânarea implică și situația tensionată, în prezent, dintre cele două mari puteri ale lumii.

Incertitudinile provocate de război, pe piețele internaționale, scumpirea țițeiului și paralizarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz sunt tot atâtea motive pentru ca Trump să nu-și dorească să dea ochii cu omologul său Xi Jinping. Într-una astfel de context, subiecte considerate de interes, precum conflictul comercial americano-chinez sau divergenţele privind Taiwanul ar putea deveni secundare.

„Resetăm întâlnirea (…) Colaborăm cu China. Nu sunt deranjaţi de asta”, a declarat șeful de la Casa Albă, în Biroul Oval.

Conform estimărilor Casei Albe, vizita la Beijing ar putea avea loc cu o întârziere de cinci sau şase săptămâni, față de data stabilită, 31 martie. China nu a anunţat oficial datele prevăzute pentru primirea lui Trump. De altfel, protocolul chinez nu dezvăluie cu mult timp înainte agenda oficială a lui Xi Jinping.

Războiul dă peste cap agenda Casei Albe

Vizita în China ar fi fost prima deplasare a lui Donald Trump la Beijing după anul 2017. Ar fi fost prima întâlnire și, implicit, prima discuție directă cu Xi Jinping, într-un moment tensionat al relațiilor bilaterale. și China au opinii divergente cu privire la relațiile comercianel, dar și referitor la dosarul Taiwanului.

Casa Albă a legat amânarea acestei vizite și de disputa privind strâmtoarea Ormuz. Trump a cerut Chinei să se implice pentru securizarea traficului maritim din zonă. În acest context, după cum relatează Reuters și Financial Times el a sugerat că summit-ul cu ar putea fi amânat dacă Beijingul nu contribuie la deblocarea acestei rute strategice.

Guvernul chinez a calificat drept „eronate” speculațiile referitoare la legătura dintre amânarea vizitei lui Trump și problematica escortării navelor în Strâmtoarea Ormuz, informează EFE. Însă, situația este complicată și pentru Beijing, aliat tradițional al Iranului.

Aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzitează strâmtoarea Ormuz, iar China este unul dintre marii beneficiari ai livrărilor din zonă. O parte importantă a exporturilor de petrol ale Iranului merge către China