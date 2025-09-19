Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie a fost marcată de numeroase gafe ale președintelui american. Nu doar că acesta a profitat de orice ocazie pentru a o complimenta pe Prințesa Kate, dar în cadrul conferințe de presă de după întâlnirea cu premierul britanic, liderul de la Casa Albă a susținut că a pus capăt unui război care nu a existat.

Ce țări susține Donald Trump că a reușit să împace

Nu mai e un secret pentru nimeni că Trump nu se numără printre președinții modești. Liderul de la nu contenește din a-și lăuda reușitele, chiar dacă unele sunt inexistente. În cadrul dialogului cu presa de după întâlnirea cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, Donald Trump a susținut că, datorită lui, a încetat războiului din „Aberbaijan” și .

Un lucru e cert, președintele american pare să fi pierdut și numărul războaiele pe care le-a încheiat, dar și țările care se aflau în conflict până la intervenția sa. De-a lungul timpului, Trump a declarat că a rezolvat ba cinci, ba șase războaie, iar mai noi, liderul de la casa Albă are în portofoliul său șapte conflicte militare soluționate. Chiar dacă realitatea din teren este diferită de discursul lui Trump, acesta continuă să-și aroge meritele pentru conflictele pe care le-a încheiat.

Donald Trump s-a mai lăudat că a făcut pace între aceste țări

Ce a atras cu adevărat atenția în timpul pledoariei ținute de Trump nu a fost nici pe departe numărul de războaie pe care spune că le-a încheiat, și și un conflict miliatr inventat, dintre o țară al cărei nume l-a pronunțat greșit și un mic stat din Balcani: „Aberbaijan” și Albania.

În realitate, Azerbaidjan, statul al cărui nume a fost pronunțat greșit de președintele SUA, și Albania nu au fost niciodată în conflict, nici măcar în cel de-al Doilea Război Mondial.

Și nu, în acest caz nu este vorba despre o greșeală involuntară de-a liderului peste Ocean, căci nu este prima dată când susține că a rezolvat acest război inexistent. Același conflict a fost menționat și în luna august, într-o emisiune radio la care a luat parte.

La ce război făcea referire Donald Trump

Cel mai probabil, Donald Trump voia să facă referire la conflictul dintre Azerbaidjan și Armenia, care a izbucnit cu mult înainte ca Donald Trump să vină la conducerea SUA, înainte de prăbușirea URSS, și care s-a încheiat fără intervenția președintelui american.

De ce a devenit Keir Starmer viral

O secvență surprinsă în timpul conferinței de presă susținută de Donald Trump și Keir Starmer s-a viralizat pe rețelele de socializare, stârnind amuzamentul internauților. Este vorba chiar despre secvența în care Donald Trump declară că a contribuit la finalizarea războiului dintre „Aberbaijan” și Albania, declarație pare să îl șocheze și totodată, încurce, pe premierul Marii Britanii.

După ce a auzit afirmația președintelui american, Starmer se uită preț de câteva secunde la acesta, clipește rapid, de parcă nu i-ar veni să creadă ce a auzit și continuă să privească în față, cu o expresie derutată.

🙄 Starmer’s face when he heard Trump say he had stopped the war in “Aberbaijan” and Albania Wonder what went through the British PM’s mind at that moment? — NEXTA (@nexta_tv)

Ce i-a spus Donald Trump Prințesei Kate

Donald Trump nu s-a lăsat intimidat nici de prezența sutelor de camere video, nici de cea a Prințului William, și a complimentat-o pe Kate Middleton pentru apariția sa. Momentul a avut loc la chiar la debarcarea președintelui american la Castelul Windsor, miercuri, atunci când Kate și William au venit în întâmpinarea liderului de la Casa Albă și a soției sale.

La coborârea din avion, Donald Trump i-a strâns mâna lui William și l-a bătut amical pe braț, părând să-i spună „Bună, prietene. Ce mai faci?”. Apoi, președintele SUA s-a întors spre Kate pentru a o saluta, însă apariția acesteia pare să fi fost atât de surprinzătoare, încât liderul de la Casa Albă nu a putut să nu o complimente.

„Ești atât de frumoasă, atât de frumoasă”, se pare că i-a spus acesta, potrivit .

Însă, momentul dintre Donald Trump și Prințesa Kate care a atras cu adevărat atenția publicului, ba chiar a devenit viral, a avut loc în timpul dineului regal de la Castelul Windsor. În timpul discursului pe care l-a ținut, președintele SUA a numit-o din nou pe Prințesa Kate „frumoasă”, de data aceasta, nu doar în fața soțului ei, ci a multor alte persoane.

Drept răspuns, Prințesa de Wales, care a apărut într-o ținută încă și mai spectaculoasă decât în cursul zilei, a privit către Trump, care stătea în picioare, lângă ea, și i-a zâmbit grațios.

„Sunt încântat să mă întâlnesc cu Prințul William și să o văd pe Alteța Sa Regală, Prințesa Catherine. Atât de radiantă, sănătoasă și frumoasă”, a spus Trump, uitându-se spre Kate, care stătea lângă el.