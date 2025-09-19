De la preluarea mandatului în ianuarie, președintele Donald Trump a dus o campanie agresivă împotriva presei, fără precedent în istoria modernă a SUA, făcând mișcări similare cu cele ale liderilor autoritari pe care i-a lăudat adesea.

Cum încearcă Donald Trump să controleze media din SUA

Miercuri, Trump a salutat suspendarea de către ABC a emisiunii nocturne a lui Jimmy Kimmel, după ce comedianul a făcut remarci despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, criticând mișcarea MAGA a președintelui: „Felicitări ABC pentru că a avut în sfârșit curajul să facă ceea ce trebuia făcut”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Acesta a fost cel mai recent dintr-o serie de atacuri împotriva instituțiilor de presă și a personalităților media pe care le consideră excesiv de critice la adresa sa. Trump a intentat procese împotriva instituțiilor de presă a căror relatare nu o agreează, a amenințat că va revoca licențele de difuzare TV și a încercat să supună organizațiile de știri și companiile de socializare voinței sale.

Tacticile sunt similare cu cele folosite de liderii din alte țări care au redus cu mult libertatea de exprimare și independența presei, consolidând în același timp puterea politică, inclusiv prim-ministrul maghiar Viktor Orbán, un aliat apropiat al lui Trump, al cărui stil de conducere este venerat de mulți conservatori din SUA.

„Ceea ce vedem este o încercare fără precedent de a reduce la tăcere discursul defavorizat al guvernului”, a declarat Brendan Nyhan, politolog la Dartmouth College, pentru .

„Donald Trump încearcă să dicteze ce pot spune americanii.”

Se inspiră Donald Trump de la Viktor Orbán

Abordarea lui Trump față de guvernare a atras comparații cu Viktor Orbán, care este la putere din 2010. Liderul maghiar a făcut din ostilitatea față de presă un element central al brandului său politic, împrumutând expresia lui Trump „știri false” pentru a descrie instituțiile critice. Nu a acordat niciun interviu unui jurnalist independent de ani de zile.

Organizația de supraveghere a mass-media Reporteri fără Frontiere afirmă că Orbán a construit „un adevărat imperiu media supus ordinelor partidului său” prin achizițiile de ziare și posturi de radio de către aliații săi. Grupul susține că această strategie i-a oferit partidului Fidesz al lui Orbán controlul asupra a aproximativ 80% din piața media din Ungaria. În 2018, aliații lui Orbán au donat aproape 500 de posturi de știri pe care le achiziționaseră unui conglomerat controlat de guvern, un grup care includea toate ziarele cotidiene locale din Ungaria.

Partidele de opoziție se plâng că primesc doar cinci minute de timp de antenă la televiziunea publică în timpul alegerilor, minimul legal, în timp ce posturile de stat amplifică în mod fiabil punctele de discuție guvernamentale și îi denigrează pe oponenții politici ai lui Orbán. Autoritatea media din Ungaria, formată în întregime din candidații partidului lui Orbán, a amenințat cu nereînnoirea frecvențelor de difuzare pentru a menține posturile de știri în frâu și a forțat postul de televiziune cu înclinații liberale Klubrádió să renunțe la posturi.

„Aici, au cumpărat posturi de știri și au înlocuit complet personalul editorial”, a declarat analistul media maghiar Gábor Polyák.

Mișcările împotriva mass-media independente, împreună cu capturarea sistematică de către Orbán a instituțiilor democratice din Ungaria, au determinat Parlamentul European să declare în 2022 că țara nu mai poate fi considerată o democrație.

Polyák a spus că, deși peisajul media american este mult mai vast și mai divers decât cel al Ungariei, a fost impresionat de disponibilitatea marilor companii americane de a ceda la amenințările lui Trump.

„Există un tip foarte ciudat de autocenzură în America”, a spus el. „Chiar și cu ochii europeni, este foarte înfricoșător să vezi în ce măsură curajul individual nu există. De la Zuckerberg la ABC, toată lumea se predă imediat.”

Suspendarea lui Kimmel face parte dintr-un tipar al lui Trump

Kimmel a devenit al doilea comedian de emisiuni de noapte cu un istoric critic la adresa lui Trump care și-a pierdut emisiunea în acest an. CBS a anulat emisiunea lui Stephen Colbert la doar câteva zile după ce acesta a criticat soluționarea de către postul de televiziune a unui proces intentat de Trump pentru editarea unui interviu din emisiunea „60 Minutes” cu fosta vicepreședintă Kamala Harris, adversara lui Trump, din toamna trecută.

CBS a declarat că mutarea din iulie a fost făcută din motive financiare, dar Trump a sărbătorit-o totuși, părând să prefigureze evoluțiile din această săptămână: „Îmi place absolut că Colbert a fost concediat. Talentul său era chiar mai slab decât ratingurile sale”, a scris el pe platforma sa de socializare la acea vreme. „Am auzit că Jimmy Kimmel este următorul.”

Suspendarea lui Kimmel de către ABC miercuri a venit după ce președintele Comisiei Federale pentru Comunicații, Brendan Carr, a făcut un avertisment direct despre comediant într-un podcast conservator mai devreme în cursul zilei: „Putem face asta pe calea ușoară sau pe calea grea”, a spus el.

Carr a lansat, de asemenea, o anchetă asupra CBS și a deschis anchete asupra rețelelor publice de radiodifuziune după ce Trump a convins Congresul să le retragă finanțarea.

Suspendarea lui Kimmel a evidențiat eforturile mai ample ale președintelui de a face presiuni asupra jurnaliștilor, companiilor media și acum asupra comedianților și comentatorilor pentru a se alinia opiniilor sale.