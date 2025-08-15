Președintele Donald Trump se întâlnește, vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima dată de la începutul războiului din Ucraina.

UPDATE // 22:40 Donald Trump și Vladimir Putin au început discuțiile.

Anterior, cei doi președinți nu au făcut nicio declarație și nu au răspuns la întrebările jurnaliștilor.

UPDATE // 22:10 Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin la baza militară Elmendorf-Richardson.

Președintele american l-a aplaudat pe Vladimir Putin, în timp ce președintele rus se îndrepta pe covorul roșu către omologul său. Ulterior cei doi și-au strâns mâna.

Trump și Putin au urcat apoi pe scena pregătită pentru ei, flancată de avioanele F-22 și au stat la fotografii.

Cei doi președinți au urcat în aceeași mașină pentru a merge la discuții.

Președintele rus va fi însoțit de ministrul său de externe, Serghei Lavrov, și de consilierul său, Iuri Ușakov, potrivit Sky News.

Donald Trump va fi însoțit la discuții de Marco Rubio și Steve Witkoff.

UPDATE // 22:05 Apar noi detalii cu privire la concesiile pe care ar putea să le facă Donald Trump în cadrul întâlnirii cu Vladimir Putin, potrivit .

Președintele Donald Trump a declarat că întâlnirea sa cu președintele Vladimir Putin se va concentra pe soluționarea războiului din Ucraina pe acordurile comerciale cu Rusia, dar oficialii administrației spun în privat că este nevoie să i se ofere stimulente lui Putin pentru a pune în mișcare eforturile de pace pentru Ucraina, au declarat doi oficiali americani.

Printre stimulente pentru partea rusă s-ar putea număra discuții despre noi acorduri comerciale cu Rusia sau un posibil acord strategic privind armele între cele două țări – ambele cu care oficialii ruși au vorbit în ultimele zile.

„Există cu siguranță o dorință de a discuta parametrii”, a spus un oficial superior al administrației când a fost întrebat dacă Trump ar purta o conversație cu Putin despre un posibil acord de control al armelor cu Rusia.

Dar este puțin probabil ca detaliile oricărui potențial acord nuclear să fie discutate la un nivel atât de înalt, a adăugat oficialul.

Administrația a colaborat îndeaproape cu europenii în perioada premergătoare summitului, dar există în continuare impresia în rândul oficialilor Trump că Europa nu înțelege necesitatea de a atrage Rusia la masa negocierilor.

„Europenii nu s-au gândit la stimulente de ani de zile”, a spus oficialul administrației.

„Este copilăresc și nepractic”, a spus un alt oficial american despre aversiunea Europei față de a întreține orice conversație care ar putea fi percepută ca o recompensare a Rusiei pentru invazia Ucrainei din 2022.

UPDATE // 21:58 Președintele rus Vladimir Putin a aterizat la baza militară Elmendorf-Richardson, la aproximativ 30 de minute după Donald Trump.

Donald Trump a ajuns în Alaska

Air Force One, avionul prezidențial care îl aduce pe președintele american Donald Trump, a aterizat în Anchorage, Alaska.

Unii dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui american – secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special al Casei Albe Steve Witkoff și directorul CIA John Ratcliffe – i s-au alăturat în încercarea de a media pacea în războiul dintre Rusia și Ucraina, transmite și .

În aproximativ 30 de minute este așteptată și sosirea lui Vladimir Putin. Liderul rus va fi întâmpinat la scările avionului de către Trump.

Kremlinul a estimat vineri că întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, ar putea dura „cel puţin 6-7 ore”, incluzând întâlnirea lor şi o conferinţă de presă comună, relatează AFP, conform Agerpres.

„Per total, ne putem imagina că va dura cel puţin şase până la şapte ore”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea de stat rusă, explicând că cei doi lideri se vor întâlni faţă în faţă, înainte de negocieri mai ample între delegaţiile lor şi apoi o conferinţă de presă comună.

Ce vor discuta Donald Trump și Vladimir Putin

Donald Trump și Vladimir Putin despre războiul din Ucraina, în cadrul primei întâlniri față în față de la izbucnirea războiului din Ucraina în 2022.

În drumul său spre Summitul din Alaska, Donald Trump a spus că speră să obțină de la Vladimir Putin o înțelegere de încetare a focului în Ucraina.

Donald Trump a declarat că, dacă summitul cu președintele rus Vladimir Putin nu va decurge bine, „va pleca”.

„Cred că va decurge foarte bine, iar dacă nu va fi așa, mă voi întoarce acasă foarte repede”, a spus Trump într-un scurt fragment dintr-un interviu care va fi difuzat pe

„Dacă nu va merge, veți pleca?”, a întrebat prezentatorul Bret Baier. „Da, aș pleca”, a răspuns Trump.

Același avertisment a fost făcut de trump și joi. „Dacă este o întâlnire neplăcută, nu sun pe nimeni – plec acasă. … Dar dacă este o întâlnire plăcută, îl voi suna pe președintele Zelenski și pe liderii europeni”, a spus joi președintele american pentru Fox Radio.