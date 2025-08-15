Întâlnire crucială în Alaska. Ce decizie va lua Donald Trump, după discuțiile față în față cu Vladimir Putin. Zelenski, președintele Ucrainei, neinvitat la summit

Donald și Vladimir vor purta discuții, vineri, în Alaska. Speranțele președintelui american de a încheia un acord de încetare a focului cu Ucraina sunt incerte, dar cu o ultimă ofertă din partea lui Putin privind un posibil acord nuclear care i-ar putea ajuta pe ambii șefi de stat să salveze aparențele, potrivit .

Cuprins:

Unde va avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin

Ce crede Trump că va face Putin

Ce acuzații îi aduce Zelenski lui Putin

Cum a fost întâlnirea, în 2018, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin

Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la o bază militară din Alaska, din epoca Războiului Rece. Aceasta este prima lor discuție față în față de la revenirea lui Trump la Casa Albă și are loc pe fondul temerilor ucrainene și europene că Trump ar putea trăda Kievul.

Trump, cel care a declarat cândva că va pune capăt războiului Rusiei în Ucraina în 24 de ore, a declarat joi că conflictul de trei ani și jumătate s-a dovedit a fi mai greu de oprit decât crezuse.

El a spus că, dacă discuțiile sale cu Putin vor decurge bine, stabilirea unui summit tripartit ulterior cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu a fost invitat la întâlnirea de vineri, ar fi chiar mai importantă decât întâlnirea sa cu Putin.

Trump face presiuni pentru un armistițiu care să-și consolideze reputația de pacifist global demn de Premiul Nobel pentru Pace, lucru pe care l-a precizat că este important pentru el.

Ucraina și aliații săi europeni au avut o conferință telefonică, miercuri, în cadrul căreia, au spus ei, Trump a fost de acord că Ucraina trebuie să fie implicată în orice discuții privind cedarea de teritorii. Zelenski a spus că Trump a susținut, de asemenea, ideea unor garanții de securitate într-o înțelegere postbelică, deși președintele SUA nu a făcut nicio mențiune publică despre acestea.

Apelul de miercuri le-a atenuat temerile cu privire la un acord Trump-Putin care ar pune Ucraina sub presiune pentru a face concesii teritoriale și de altă natură.

Putin, a cărui economie de război dă semne de încordare, are nevoie ca Trump să ajute Rusia să iasă din cămașa de forță a sancțiunilor occidentale tot mai stricte sau, cel puțin, să nu lovească Moscova cu noi sancțiuni, lucru pe care Trump l-a amenințat.

Cu o zi înainte de summit, liderul de la Kremlin a evocat perspectiva unui alt lucru despre care știe că Trump își dorește – un nou acord de control al armelor nucleare, care să îl înlocuiască pe ultimul acord existent, care urmează să expire în februarie anul viitor.

În ajunul summitului, Trump a declarat că Putin crede că va ajunge la un acord privind Ucraina, dar a oscilat între șansele unui progres. Între timp, Putin a lăudat ceea ce a numit „eforturi sincere” ale SUA de a pune capăt războiului.

O sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Reuters că se pare că cele două părți au reușit să găsească în prealabil un teren comun nespecificat.

„Se pare că azi (vineri) se va conveni asupra unor termeni, deoarece Trump nu poate fi refuzat și nu suntem în măsură să refuzăm (din cauza presiunii sancțiunilor)”, a declarat sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Putin a stabilit condiții stricte pentru un armistițiu complet, dar un compromis ar putea fi un armistițiu treptat în războiul aerian, deși ambele părți s-au acuzat reciproc că au încălcat un acord anterior.

Analiștii spun că Putin ar putea încerca să pară că îi oferă lui Trump ceea ce acesta își dorește, rămânând în același timp liber să escaladeze conflictul în Ucraina, dacă dorește.

„Dacă ei (rușii) sunt capabili să pună pe masă un acord care să creeze un fel de armistițiu, dar care să lase Rusiei controlul asupra acelor dinamici de escaladare, fără a crea niciun fel de descurajare reală pe teren sau în cerul Ucrainei… acesta ar fi un rezultat minunat din perspectiva lui Putin”, a declarat Sam Greene, directorul departamentului de Reziliență Democratică de la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene.

Zelenski l-a acuzat pe Putin de bluf și de încercare de a câștiga timp pentru a evita sancțiunile secundare ale SUA și a exclus posibilitatea de a ceda Moscovei vreun teritoriu.

Trump a declarat că transferurile de teritorii între Rusia și Ucraina ar putea fi o posibilă modalitate de a depăși blocajul.

Putin, ale cărui forțe controlează aproape o cincime din Ucraina, își dorește ca Trump să înceapă să reînvie legăturile economice, politice și comerciale diminuate dintre cele două țări și, în mod ideal, să nu condiționeze acest proces de progresele înregistrate în Ucraina.

Însă, nu este clar dacă Putin este dispus să facă compromisuri în privința Ucrainei. Aflat la putere de un sfert de secol, șeful Kremlinului și-a mizat moștenirea pe ieșirea din război cu ceva ce poate vinde poporului său ca o victorie.

Principalul său obiectiv de război este controlul complet al Rusiei asupra regiunii industriale Donbas din estul Ucrainei, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk. În ciuda progreselor constante, aproximativ 25% din Donețk rămâne în afara controlului rusesc.

Putin dorește, de asemenea, control deplin asupra regiunilor Herson și Zaporijia din Ucraina, retragerea de pe masa negocierilor pentru aderarea Kievului la NATO și limite privind dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei.

Ucraina a declarat că acești termeni sunt inacceptabili și echivalează cu o cerere de capitulare.

Amintim că în 2018, Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki. Cei doi au alarmat aliaţii SUA cu o întâlnire prietenoasă în care Trump i-a luat partea liderului rus în faţa propriilor agenţii de informaţii cu privire la interferenţa Moscovei în alegerile americane. Acum, şeful Casei Albe se duce în Alaska cu o stare de spirit diferită, cel puţin afişată la nivel public. A ajuns la capătul răbdării faţă de refuzul liderului de la Kremlin de a negocia sfârşitul războiului din Ucraina şi este furios din cauza atacurilor cu rachete asupra oraşelor ucrainene, mai spune .

Lumea aşteaptă să vadă dacă la Anchorage va apărea versiunea mai dură a lui Trump sau va fi fostul magnat imobiliar care a încercat în trecut să intre în graţiile fostului agent KGB.