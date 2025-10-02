O coliziune a avut loc miercuri noaptea între două avioane Delta Air Lines pe o pistă de rulare de pe aeroportul La Guardia din New York.
Într-un comunicat, Delta Air Lines a declarat că o „coliziune la viteză mică” a avut loc între zborul Endeavor Air 5047, care sosea din Charlotte, Carolina de Nord, și zborul Endeavor 5155, care urma să decoleze spre Roanoke, Virginia.
Endeavor este o filială Delta. Autoritatea Portuară din New York și New Jersey a declarat într-un comunicat propriu că accidentul care a implicat două avioane Delta Air Lines a avut loc cu puțin înainte de ora 22:00, ora estică.
Potrivit companiei aeriene, informațiile preliminare indică faptul că aripa zborului 5155 a intrat în contact cu fuselajul zborului 5047.
Compania aeriană a declarat că o însoțitoare de bord a suferit o rană minoră și a fost tratată de personalul medical de urgență la fața locului. Persoana rănită a fost transportată la spital, a declarat Autoritatea Portuară.
Zborul Endeavor 5155 transporta 32 de persoane, 28 de pasageri și patru membri ai echipajului, a declarat Delta. Zborul Endeavor 5047 transporta 61 de persoane, 57 de pasageri și 4 membri ai echipajului.
Un producător CBS News, care se afla la bordul zborului 5047, a filmat cu telefonul mobil avariile aduse aripii celuilalt avion.
În videoclip, se poate auzi prin interfon un pilot de la bordul zborului 5047 spunându-le pasagerilor că „se pare că o aeronavă s-a ciocnit cu noi”.
Cauza coliziunii dintre cele două avioane Delta Air Lines este necunoscută în acest moment.
„Nu a existat niciun impact asupra operațiunilor aeroportuare”, a declarat Autoritatea Portuară cu privire la coliziunea celor două avioane Delta Air Lines.
Pasagerii au fost escortați din avioane și conduși în autobuzele de transfer care așteptau. Compania aeriană a declarat că joi, pasagerii care aveau nevoie de ele vor primi camere de hotel și vor fi rezervați pentru noi zboruri.
„Echipele Delta de la hub-ul nostru New York-La Guardia lucrează pentru a se asigura că clienții noștri sunt îngrijiți după ce două aeronave Delta Connection operate de Endeavor Air au fost implicate într-o coliziune la viteză mică în timpul rulajului”, a declarat Delta într-un comunicat.
„Delta va colabora cu toate autoritățile relevante pentru a analiza ce s-a întâmplat, deoarece siguranța clienților și a oamenilor noștri este mai importantă decât orice. Ne cerem scuze clienților noștri pentru această experiență.”
CBS News New York a contactat, de asemenea, Administrația Federală a Aviației pentru comentarii, dar nu a primit încă un răspuns.