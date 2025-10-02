O coliziune a avut loc miercuri noaptea între două avioane Delta Air Lines pe o pistă de rulare de pe aeroportul La Guardia din New York.

Care este cauza coliziunii celor două avioane Delta Air Lines

Într-un comunicat, Delta Air Lines a declarat că o „coliziune la viteză mică” a avut loc între zborul Endeavor Air 5047, care sosea din Charlotte, Carolina de Nord, și zborul Endeavor 5155, care urma să decoleze spre Roanoke, Virginia.

Endeavor este o filială Delta. Autoritatea Portuară din New York și New Jersey a declarat într-un comunicat propriu că accidentul care a implicat două avioane Delta Air Lines a avut loc cu puțin înainte de ora 22:00, ora estică.

Potrivit companiei aeriene, informațiile preliminare indică faptul că aripa zborului 5155 a intrat în contact cu fuselajul zborului 5047.

Compania aeriană a declarat că o însoțitoare de bord a suferit o rană minoră și a fost tratată de personalul medical de urgență la fața locului. Persoana rănită a fost transportată la spital, a declarat Autoritatea Portuară.

Zborul Endeavor 5155 transporta 32 de persoane, 28 de pasageri și patru membri ai echipajului, a declarat Delta. Zborul Endeavor 5047 transporta 61 de persoane, 57 de pasageri și 4 membri ai echipajului.

Un producător , care se afla la bordul zborului 5047, a filmat cu telefonul mobil avariile aduse aripii celuilalt avion.

În videoclip, se poate auzi prin interfon un pilot de la bordul zborului 5047 spunându-le pasagerilor că „se pare că o aeronavă s-a ciocnit cu noi”.

Cauza coliziunii dintre cele două avioane Delta Air Lines este necunoscută în acest moment.

„Nu a existat niciun impact asupra operațiunilor aeroportuare”, a declarat Autoritatea Portuară cu privire la coliziunea celor două avioane Delta Air Lines.

Precizările companiei

Pasagerii au fost escortați din avioane și conduși în autobuzele de transfer care așteptau. Compania aeriană a declarat că joi, pasagerii care aveau nevoie de ele vor primi camere de hotel și vor fi rezervați pentru noi zboruri.

„Echipele Delta de la hub-ul nostru New York-La Guardia lucrează pentru a se asigura că clienții noștri sunt îngrijiți după ce două aeronave Delta Connection operate de Endeavor Air au fost implicate într-o coliziune la viteză mică în timpul rulajului”, a declarat Delta într-un comunicat.

„Delta va colabora cu toate autoritățile relevante pentru a analiza ce s-a întâmplat, deoarece siguranța clienților și a oamenilor noștri este mai importantă decât orice. Ne cerem scuze clienților noștri pentru această experiență.”

CBS News New York a contactat, de asemenea, Administrația Federală a Aviației pentru comentarii, dar nu a primit încă un răspuns.