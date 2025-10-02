B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord

Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord

George Lupu
02 oct. 2025, 11:38
Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord
Sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. Care este cauza coliziunii celor două avioane Delta Air Lines
  2. Precizările companiei

O coliziune a avut loc miercuri noaptea între două avioane Delta Air Lines pe o pistă de rulare de pe aeroportul La Guardia din New York.

Care este cauza coliziunii celor două avioane Delta Air Lines

Într-un comunicat, Delta Air Lines a declarat că o „coliziune la viteză mică” a avut loc între zborul Endeavor Air 5047, care sosea din Charlotte, Carolina de Nord, și zborul Endeavor 5155, care urma să decoleze spre Roanoke, Virginia.

Endeavor este o filială Delta. Autoritatea Portuară din New York și New Jersey a declarat într-un comunicat propriu că accidentul care a implicat două avioane Delta Air Lines a avut loc cu puțin înainte de ora 22:00, ora estică.

Potrivit companiei aeriene, informațiile preliminare indică faptul că aripa zborului 5155 a intrat în contact cu fuselajul zborului 5047.

Compania aeriană a declarat că o însoțitoare de bord a suferit o rană minoră și a fost tratată de personalul medical de urgență la fața locului. Persoana rănită a fost transportată la spital, a declarat Autoritatea Portuară.

Zborul Endeavor 5155 transporta 32 de persoane, 28 de pasageri și patru membri ai echipajului, a declarat Delta. Zborul Endeavor 5047 transporta 61 de persoane, 57 de pasageri și 4 membri ai echipajului.

Un producător CBS News, care se afla la bordul zborului 5047, a filmat cu telefonul mobil avariile aduse aripii celuilalt avion.

În videoclip, se poate auzi prin interfon un pilot de la bordul zborului 5047 spunându-le pasagerilor că „se pare că o aeronavă s-a ciocnit cu noi”.

Cauza coliziunii dintre cele două avioane Delta Air Lines este necunoscută în acest moment.

„Nu a existat niciun impact asupra operațiunilor aeroportuare”, a declarat Autoritatea Portuară cu privire la coliziunea celor două avioane Delta Air Lines.

Precizările companiei

Pasagerii au fost escortați din avioane și conduși în autobuzele de transfer care așteptau. Compania aeriană a declarat că joi, pasagerii care aveau nevoie de ele vor primi camere de hotel și vor fi rezervați pentru noi zboruri.

„Echipele Delta de la hub-ul nostru New York-La Guardia lucrează pentru a se asigura că clienții noștri sunt îngrijiți după ce două aeronave Delta Connection operate de Endeavor Air au fost implicate într-o coliziune la viteză mică în timpul rulajului”, a declarat Delta într-un comunicat.

„Delta va colabora cu toate autoritățile relevante pentru a analiza ce s-a întâmplat, deoarece siguranța clienților și a oamenilor noștri este mai importantă decât orice. Ne cerem scuze clienților noștri pentru această experiență.”

CBS News New York a contactat, de asemenea, Administrația Federală a Aviației pentru comentarii, dar nu a primit încă un răspuns.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
Externe
Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
Nicușor Dan, detalii despre zidul anti-drone: „Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” (VIDEO)
Externe
Nicușor Dan, detalii despre zidul anti-drone: „Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” (VIDEO)
Restaurantul din Milano care servește un singur fel de mâncare. Clienții stau la coadă cu orele
Externe
Restaurantul din Milano care servește un singur fel de mâncare. Clienții stau la coadă cu orele
Președintele Nicușor Dan, eroare de protocol la Copenhaga. Nu știa dacă să se fotografieze sau nu cu regele și regina
Externe
Președintele Nicușor Dan, eroare de protocol la Copenhaga. Nu știa dacă să se fotografieze sau nu cu regele și regina
BMW recheamă peste 145.000 de mașini din cauza unui defect ce ar putea crește riscul de incendiu
Externe
BMW recheamă peste 145.000 de mașini din cauza unui defect ce ar putea crește riscul de incendiu
Îngrijorări mari privind centrala nucleară de la Cernobîl, după bombardamente ale rușilor
Externe
Îngrijorări mari privind centrala nucleară de la Cernobîl, după bombardamente ale rușilor
Elon Musk, avere record! Suma incredibilă care îl face de neatins în topul miliardarilor
Externe
Elon Musk, avere record! Suma incredibilă care îl face de neatins în topul miliardarilor
Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire. Mărturia șocantă
Externe
Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire. Mărturia șocantă
Alertă la New York. Un bloc de locuințe cu 20 de etaje s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat
Externe
Alertă la New York. Un bloc de locuințe cu 20 de etaje s-a prăbușit parțial. Ce s-a întâmplat
Franța marchează o nouă premieră. Etichetele hainelor vor conține date despre impactul de mediu pe care l-a avut fabricarea lor
Externe
Franța marchează o nouă premieră. Etichetele hainelor vor conține date despre impactul de mediu pe care l-a avut fabricarea lor
Ultima oră
12:26 - Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
12:03 - Producția auto intră în era Inteligenței Artificiale. Parteneriat extins între Stellantis și Mistral AI
12:02 - Ministrul Finanțelor: „Nu avem în plan, în acest moment, o creștere a taxelor”
12:01 - Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
11:35 - Dulceață de ardei iute. Combinația de gusturi și arome care dă savoare oricărei fripturi
11:09 - Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
11:06 - Costuri ascunse care pot apărea după achiziția unui apartament
11:01 - Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie
10:39 - Nicușor Dan, detalii despre zidul anti-drone: „Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta” (VIDEO)
10:36 - Accident mortal pe un drum din Brașov. Traficul rutier a fost întrerupt