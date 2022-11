Dragoste pe vreme de război: Doi tineri s-au cunoscut pe front și s-au căsătorit

Militarii ucraineni au dezvăluit câteva povești de dragoste de pe front. Tinerii au decis să-și unească destinele în timpul războiului și speră să aibă un viitor mai bun în țara lor, pe care o „curăță” zi de zi de armata lui Putin. Îndrăgostiții sunt convinși că va veni timpul când ei se vor întoarce acasă și vor construi o familie adevărată cu mulți copii și multe bucurii, însă acum tinerii sunt nevoiți să lupte contra regimului putinist.

Dragoste la prima vedere

„Este foarte plăcut să te gândești la acel moment și să-ți amintești cum a fost. Pentru că uneori nu îți vine să crezi cum ne-am putea întâlni la o asemenea distanță unul de celălalt.

La acea vreme am locuit și am slujit în diferite orașe ale Ucrainei. Dar într-o zi ne-am întâlnit la o întâlnire a psihologilor care a avut loc în orașul Zaporojie, în unitatea în care am slujit. Apoi, un grup de ofițeri-psihologi trebuia să vină la noi de la Odesa pentru a preda cursuri cu participanții de pe front. Dar nu bănuiam că printre acești oameni voi întâlni iubirea vieții mele.

Cândva glumeam despre relațiile apropiate dintre oamenii care poartă uniforme și nu am crezut că o să mă căsătoresc cu o militară. Am fost naiv… O singură privire către ea a fost suficientă pentru a înțelege că aceasta este iubirea mea, că aceasta este femeia cu care vreau să petrec toată viața.

Îmi amintesc prima noastră întâlnire, zâmbetul ei când am glumit prima dată, privirea ei, cuvintele ei. Și apoi a trebuit să se întoarcă la Odesa. Din acel moment, totul s-a schimbat în viața mea. Nu mai puteam trăi fără ea. Și nici măcar distanța nu a împiedicat iubirea noastră.

Patru luni distanță… Apoi a venit timpul să schimbăm totul. Am apelat la comandamentul unității despre transferul meu la Odesa. . Așa a fost și la noi. Iar sfârșitul acestei povești a fost începutul unei vieți fericite de familie împreună. Pentru care în fiecare zi îi mulțumesc soartei care mi-a dat-o pe ea, iubita mea soție, draga mea Olia”, a mărturisit un luptător ucrainean, citat de