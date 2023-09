Droguri au fost găsite în podeaua unei creșe din New York. Un copil a murit din cauza unei posibile supradoze

În podeaua unei creșe din cartierul Bronx, din New York au fost găsite mai multe droguri. La aceeași grădiniță, un băiat de un an a murit din cauza unei posibile expuneri la substanțe interzise.

Departamentul de poliției a transmis că în podea erau ascunse între 8-10 kilograme, iar una dintre ele era Fentanilul, informează

As part of an ongoing overdose fatality investigation in a Bronx daycare center on 9/15/23, a search warrant was conducted by . A large quantity of Fentanyl, other narcotics, & drug paraphernalia was recovered in a trap floor in the play area at the daycare center.

