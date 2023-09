Un autobuz care transporta o trupă de liceeni s-a răsturnat într-o vale, în New York / Autoritățile anunță cel puțin un mort și 46 de răniți (FOTO/VIDEO)

Un autobuz plin de liceeni a derapat de pe o autostradă din New York și s-a răsturnat într-o vale, joi, 21 septembrie. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 46 au fost rănite, relatează .

Conform NBC New York, persoana decedată este un adult, fără să existe alte detalii despre victimă.

Tragicul accident a avut loc pe Autostrada Interstate 84, aproape de orașul Wawayanda, la aproximativ 75 de mile (120 km) nord-est de New York City. În urma accidentului, autostrada a fost închisă.

Charter bus carrying students from Farmingdale High School overturned on I-84

-1 Fatality, at least 50 injured

-Heading to band camp

-From Long Island, New York

