Dublu atac terorist la Ierusalim. Un adolescent a fost ucis și alte 19 persoane au fost rănite, iar două dintre ele sunt în stare critică (FOTO, VIDEO)

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost ucis și alte 19 persoane au fost rănite, miercuri dimineață, într-un atac terorist la Ierusalim, potrivit .

Prima explozie s-a produs la intrarea în Ierusalim, iar a doua a avut loc la joncțiunea Ramot, în ceea ce poliția tratează drept un dublu atac terorist coordonat de origine palestiniană.

Cauza exploziilor încă nu a fost stabilită, însă poliția spune că deflagrația produsă în apropiere de Stația centrală de autobuz pare să fi fost provocată de o bombă plasată într-un ghiozdan, lângă un autobuz. Dispersia schijelor este reliefată de găurile din autovehicul.

La câteva minute distanță, o a doua explozie a fost detonată lângă intersecția Ramot din nordul Ierusalimului.

Bombele au fost detonate de la distanță.

CCTV captured the moment of the explosion that killed an Israeli teenager at the entrance to Jerusalem this morning.

Poliția investighează cazul ca pe un atac coordonat, iar șeful poliției israeliene, Kobi Shabtai, a mers la locul primei explozii.

Shabtai a anunțat că vor fi efectuate percheziții în toate autobuzele din Ierusalim, iar câini special antrenați vor căuta dispozitive explozie.

Două dintre persoanele rănite sunt în stare critică, iar alte două sunt în stare gravă.

2 simultaneously terror attacks in Jerusalem;

* 10 injured in a bomb explosion at a bus station in Givat Shaul: 2 Critically injured injured, 2 seriously injured and 6 other injured

* 2 slightly injured in a bomb explosion at a bus station in Ramot

— Amichai Stein (@AmichaiStein1)