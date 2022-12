După cuvântul „vax” (vaccin) din 2021, termenul Oxford al anului 2022 este „goblin mode” adică „miserupismul”

Cuvântul câștigător, „goblin mode”, este un termen de argou care descrie un comportament „leneș, indolent, neglijent sau lacom”.

Ce înseamnă mai exact „goblin mode”?

Mii de oameni au reușit să iasă din „goblin mode” pentru a vota, iar expresia a câștigat detașat, cu 318.956 de voturi, reprezentând 93% din total.

Potrivit Oxford University Press, care publică Oxford English Dictionary, este un termen argotic folosit adesea în expresii precum „I am in goblin mode” sau „to go go goblin mode”.

Acesta a continuat să explice că este „un tip de comportament care este în mod nejustificat autoindulgent, leneș, neglijent sau lacom, de obicei într-un mod care respinge normele sau așteptările sociale”. Pe scurt, este ceea ce la noi se numește în limbaj colocvial – miserupism.

Termenul a început să apară pe internet în 2009, dar a devenit viral la începutul acestui an, din cauza unui scandal fictiv pe prima pagină a ziarelor, în care a fost implicată actrița și modelul Julia Fox, precum și a unei postări populare pe Reddit.

Pe măsură ce restricțiile Covid au luat sfârșit, termenul a continuat să crească în popularitate, deoarece oamenii și-au dat seama că nu vor să se întoarcă la modul alert în care își trăiau viața înainte.

A existat chiar și o campanie pentru selectarea acestui termen nou, revista PC Gamer cerându-le cititorilor să „lase deoparte certurile meschine și să voteze pentru „goblin mode” în locul lui „metaverse” ca fiind cuvântul Oxford al anului”, deoarece „goblin mode” e cel mai tare.

Este pentru prima dată când cuvântul anului a fost ales de public, o decizie luată într-un an pe care organizatorii au descris oamenii ca fiind „mai divizați ca niciodată”.

El a adăugat: „Speram ca publicul să se bucure de faptul că a fost implicat în acest proces, dar acest nivel de implicare în campanie ne-a luat total prin surprindere.

„Forța răspunsului evidențiază cât de important este vocabularul nostru pentru a înțelege cine suntem și pentru a procesa ceea ce se întâmplă cu lumea din jurul nostru.

„Având în vedere anul pe care tocmai l-am trăit, „goblin mode” – miserupismul – rezonează cu noi toți cei care ne simțim puțin copleșiți în acest moment.

Este o ușurare să recunoaștem că nu suntem întotdeauna cea mai bună versiune a noastră și cei mai îngrijiți oameni din lume, așa cum suntem încurajați să ne prezentăm pe Instagram și TikTok.”

Pe locul al doilea s-a clasat termenul „metaverse”, cu 14.484 de voturi, urmat de #IStandWith, cu 8.639 de voturi.

Cuvântul anului de anul trecut a fost „vax”, ecou al interesului pentru vaccinuri după ce a fost lansat un vaccin împotriva coronavirusului.