Eforturile europene de mediere a conflictului dintre Serbia și Kosovo au eșuat. Situația devine din ce în ce mai tensionată

Situația devine din ce în ce mai tensionată în Kosovo, din cauza neînțelegerilor între majoritatea de etnie albaneză și minoritatea sârbă. Președintele sârb, Aleksandar Vucici, și premierul kosovar, Albin Kurti, nu au reușit să ajungă la un acord pentru rezolvarea unor probleme legate de granițe și recunoașterea reciprocă, potrivit Localnicii se tem că eșecul că acestor discuții politice, ca ar putea duce la un nou conflict între kosoveni, sârbi și albanezi. Aproape 4000 de soldați NATO veghează de-a lungul principalei șosele care leagă Serbia de Kosovo, în direcția orașului Mitrovița.

🚨 American NATO troops are now deployed at check points in Kosovo after yesterday’s unsuccessful EU-led negotiations between Serbia and Kosovo. Also has announced it is ready to intervene if Kosovo tensions escalate.

— Ivana Stradner 🇺🇸🇺🇦 (@ivanastradner)