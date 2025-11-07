B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după decizia acționarilor Tesla. Ce urmează pentru el

Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după decizia acționarilor Tesla. Ce urmează pentru el

Ana Beatrice
07 nov. 2025, 09:43
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, după decizia acționarilor Tesla. Ce urmează pentru el
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum a reușit Elon Musk să câștige sprijinul acționarilor
  2. De ce l-au susținut acționarii pe Elon Musk

Elon Musk a fost în centrul unor dezbateri aprinse despre performanțele sale la Tesla. Acționarii au decis să-i acorde o recompensă uriașă, după discuții intense despre meritele sale manageriale. Cel mai bogat om din lume ar putea deveni primul trilionar din istorie. El va primi acțiuni de 1.000 de miliarde de dolari dacă îndeplinește obiectivele de performanță stabilite, potrivit Euronews.

Cum a reușit Elon Musk să câștige sprijinul acționarilor

După săptămâni de dispute tensionate, acționarii au votat în favoarea lui Musk, analizând atent stilul său de conducere. Controversa a atras atenția tuturor, de la investitorii mici până la marile fonduri de pensii și chiar Vaticanul. Votul a venit la doar trei zile după un raport european care anunța noi scăderi în vânzările Tesla.

În Germania, piața s-a prăbușit cu 50%, ridicând semne de întrebare privind strategia companiei. Cu toate acestea, peste 75% dintre acționari au aprobat planul în cadrul adunării generale de la Austin, Texas. Musk a reacționat triumfător, numindu-i „un grup fantastic de acționari” și îndemnându-i: „Păstrați-vă acțiunile Tesla”.

A câștigat votul detașat, confirmând că investitorii îl susțin încă, în ciuda scăderilor de vânzări și profituri. Totuși, comportamentul său controversat continuă să umbrească brandul și să alimenteze criticile din piață.

Implicarea în teorii ale conspirației și mesajele politice polarizante i-au făcut pe mulți clienți să se retragă. Mulți dintre foștii admiratori ai Tesla s-au orientat spre alte mărci, nemulțumiți de comportamentul tot mai imprevizibil al lui Musk.

De ce l-au susținut acționarii pe Elon Musk

În ciuda opoziției unor giganți financiari precum CalPERS și fondul suveran al Norvegiei, Musk a câștigat sprijinul acționarilor. Acordul uriaș a fost aprobat cu 75% din voturi, iar sala adunării anuale a izbucnit în aplauze. Instituțiile Institutional Shareholder Services și Glass Lewis au respins pachetul, stârnind reacția furioasă a lui Musk.

El i-a catalogat pe reprezentanții acestor organizații drept „teroriști corporatiști”, într-o întâlnire tensionată cu investitorii. Criticii spun că boardul Tesla este prea dependent de el și că puterea sa a devenit greu de controlat. Tot mai mulți experți consideră că suma acordată depășește orice limită de bun-simț și rațiune economică.

Analistul Sam Abuelsamid a amintit că Musk deține deja sute de miliarde și nu ar pleca din companie oricum. El a numit ideea unui trilion de dolari „absurdă” și a pus sub semnul întrebării logica acționarilor care l-au susținut.

Tags:
Citește și...
Putin, pus la zid de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit la braț pe front. Nu l-au tratat deloc”. Ce l-a rugat copila pe liderul de la Kremlin
Externe
Putin, pus la zid de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit la braț pe front. Nu l-au tratat deloc”. Ce l-a rugat copila pe liderul de la Kremlin
Atenționare importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda imediat
Externe
Atenționare importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda imediat
Premieră în UE: o autoritate din Spania a sancționat un adolescent care a distribuit imagini create cu ajutorul AI. Ce conțineau fotografiile
Externe
Premieră în UE: o autoritate din Spania a sancționat un adolescent care a distribuit imagini create cu ajutorul AI. Ce conțineau fotografiile
Premieră în justiția ucraineană. Militar rus, condamnat executarea unui prizonier de război
Externe
Premieră în justiția ucraineană. Militar rus, condamnat executarea unui prizonier de război
Putin renunță la unul dintre cei mai fideli colaboratori. Serghei Lavrov concediat după anularea summitului de la Budapesta
Externe
Putin renunță la unul dintre cei mai fideli colaboratori. Serghei Lavrov concediat după anularea summitului de la Budapesta
Război în Orientul Mijlociu. Armata israeliană atacă ținte Hezbollah
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Armata israeliană atacă ținte Hezbollah
Alex Soros, fiul filantropului miliardar George Soros, salută alegerea lui Zohran Mamdani în New York: „Sunt atât de mândru să fiu newyorkez!”
Externe
Alex Soros, fiul filantropului miliardar George Soros, salută alegerea lui Zohran Mamdani în New York: „Sunt atât de mândru să fiu newyorkez!”
Europa, în alertă din cauza gripei aviare. Mii de focare confirmate și milioane de păsări izolate de teama infectării
Externe
Europa, în alertă din cauza gripei aviare. Mii de focare confirmate și milioane de păsări izolate de teama infectării
Avertismentul lui Mark Rutte, la București: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” (VIDEO)
Externe
Avertismentul lui Mark Rutte, la București: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” (VIDEO)
Ucraina acuză că drona rusă Orion, copie a modelului Reaper, conține piese americane și tehnologie occidentală
Externe
Ucraina acuză că drona rusă Orion, copie a modelului Reaper, conține piese americane și tehnologie occidentală
Ultima oră
10:58 - Ciprian Ciucu: „În acest moment, Bucureștiul nu arată foarte bine, trebuie să recunoaștem”
10:57 - Percheziții la combinatul Galați. Rușii de la Gazprom, implicați în delapidarea combinatului
10:53 - Elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu” revin la școală după explozia din Rahova. Program modificat și măsuri de siguranță
10:24 - Diana Șoșoacă, așteptată în fața procurorilor. A mai fost chemată, dar nu a declarat nimic anchetatorilor
10:20 - În Râmnicu Sărat, localnicii râd de strada cu 11 treceri de pietoni în doar 260 de metri: „Au avut vopsea”
09:59 - Vremea astăzi, 7 noiembrie. Ce anunță meteorologii
09:17 - Parteneriatul public-privat revine în atenția autorităților. Ce prevede noua lege și cum pot fi finanțate proiectele (VIDEO)
09:15 - Daniel Băluță a început campania pentru Primăria Capitalei. Prima oprire: Piața Rahova. Ce le-a transmis cetățenilor
08:43 - Mirel Rădoi, după victoria din Conference League: „Suntem bucuroși de victorie și de puncte, dar cred că mai puteam marca goluri”
08:31 - Ajutorul de deces în 2025: Cine îl primește, ce condiții trebuie îndeplinite și cât este suma acordată