Elon Musk a fost în centrul unor dezbateri aprinse despre performanțele sale la Tesla. Acționarii au decis să-i acorde o recompensă uriașă, după discuții intense despre meritele sale manageriale. ar putea deveni primul trilionar din istorie. El va primi acțiuni de 1.000 de miliarde de dolari dacă îndeplinește obiectivele de performanță stabilite, potrivit Euronews.

Cum a reușit Elon Musk să câștige sprijinul acționarilor

După săptămâni de dispute tensionate, acționarii au votat în favoarea lui Musk, analizând atent stilul său de conducere. Controversa a atras atenția tuturor, de la investitorii mici până la marile fonduri de pensii și chiar Vaticanul. Votul a venit la doar trei zile după un raport european care anunța noi scăderi în vânzările Tesla.

În Germania, piața s-a prăbușit cu 50%, ridicând semne de întrebare privind strategia companiei. Cu toate acestea, peste 75% dintre acționari au aprobat planul în cadrul adunării generale de la Austin, Texas. Musk a reacționat triumfător, numindu-i „un grup fantastic de acționari” și îndemnându-i: „Păstrați-vă acțiunile ”.

A câștigat votul detașat, confirmând că investitorii îl susțin încă, în ciuda scăderilor de vânzări și profituri. Totuși, comportamentul său controversat continuă să umbrească brandul și să alimenteze criticile din piață.

Implicarea în teorii ale conspirației și mesajele politice polarizante i-au făcut pe mulți clienți să se retragă. Mulți dintre foștii admiratori ai Tesla s-au orientat spre alte mărci, nemulțumiți de comportamentul tot mai imprevizibil al lui Musk.

De ce l-au susținut acționarii pe Elon Musk

În ciuda opoziției unor giganți financiari precum și fondul suveran al Norvegiei, Musk a câștigat sprijinul acționarilor. Acordul uriaș a fost aprobat cu 75% din voturi, iar sala adunării anuale a izbucnit în aplauze. Instituțiile Institutional Shareholder Services și Glass Lewis au respins pachetul, stârnind reacția furioasă a lui Musk.

El i-a catalogat pe reprezentanții acestor organizații drept „teroriști corporatiști”, într-o întâlnire tensionată cu investitorii. Criticii spun că boardul Tesla este prea dependent de el și că puterea sa a devenit greu de controlat. Tot mai mulți experți consideră că suma acordată depășește orice limită de bun-simț și rațiune economică.

Analistul Sam Abuelsamid a amintit că Musk deține deja sute de miliarde și nu ar pleca din companie oricum. El a numit ideea unui trilion de dolari „absurdă” și a pus sub semnul întrebării logica acționarilor care l-au susținut.