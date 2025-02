Elon Musk, atac la șeful CCR, Marian Enache: „Tipul ăsta e un tiran, nu un judecător”. Un nou mesaj al miliardarului, legat de România

, miliardarul care conduce Comisia pentru eficienţă guvernamentală din SUA (DOGE), a scris pe platforma X o nouă postare referitoare la anularea alegerilor din România. Aceasta este a cincea postare pe care Musk o face cu referire la alegerile din țara noastră.

De această dată, miliardarul a distribuit o postare a jurnalistului Mario Nawfal (susținător al mișcării MAGA), cel care l-a intervievat recent pe Călin Georgescu.

Mesajul scris de Mario Nawfal face referire la Marian Enache, șeful CCR.

Elon Musk a distribuit această postare și a adăugat textul ”Tipul ăsta e un tiran, nu un judecător”.

This guy is a tyrant, not a judge

