Locuitorii din mai multe zone ale Marii Britanii s-au trezit miercuri dimineață sub un fenomen atmosferic rar, cunoscut drept „ceață roz”. Specialiștii spun că apariția acestui fenomen este legată de modul în care lumina soarelui interacționează cu ceața și particulele din aer.

Ce este ceața roz și cum apare

Ceața roz apare atunci când lumina soarelui trece prin particule de praf sau printr-un nivel ridicat de umiditate din atmosferă. În aceste condiții, lungimile de undă mai scurte, precum albastrul și verdele, sunt filtrate, iar lumina roșie rămâne dominantă. Rezultatul este un cer cu nuanțe rozalii, vizibil în special dimineața devreme, conform Știrile ProTv.

Miercuri, acest fenomen a fost observat în zone precum Oxfordshire și Londra, unde cerul a căpătat o culoare neobișnuită. Specialiștii subliniază că nu este vorba despre un fenomen periculos, ci despre un efect optic influențat de condițiile meteo locale.

Graham Madge, purtător de cuvânt al Met Office, a explicat: „Când lumina soarelui trece prin mai multe straturi, albastrul este filtrat și dispersat, lăsând roșul să treacă. Practic, este un răsărit filtrat prin atmosferă și prin ceață, care îi dă nuanța rozalie. Totul depinde de condițiile locale.”

Avertizări meteo în mai multe regiuni

Pe lângă fenomenul de ceață roz, Met Office a emis avertizări de ploi și ceață pentru mai multe zone ale Regatului Unit.

Autoritățile au avertizat că ploaia și ceața ar putea provoca inundații și perturbări ale traficului, inclusiv întârzieri sau anulări de zboruri.

Zone din sudul Țării Galilor, precum și sud-vestul, centrul și estul Angliei, sunt vizate de posibile perturbări extinse. A fost emis și un avertisment privind riscul de inundații și un posibil „pericol pentru viață”, din cauza râurilor cu debit crescut.

Recomandări pentru populație

Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să verifice dacă locuințele lor sunt expuse riscului de inundații și să ia în calcul pregătirea unui plan de urgență.

Mai mult, șoferii și călătorii sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale și actualizările de la operatorii de transport, deoarece avertizările meteo rămân valabile și pentru zilele următoare.