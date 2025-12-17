Cedric Lodge, fostul director de la morga Facultății de Medicină Harvard, a fost condamnat pentru trafic de organe. Odată cu decizia instanței a luat sfârșit și scandalul care a planat asupra prestigioasei universități americane.

Câți ani va rămâne după gratii fostul director de la morga Facultății de Medicină Harvard

Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane. Sentința a fost făcută publică, marți, de către Departamentul de Justiție al SUA, scrie AFP.

Bărbatul s-a aflat la conducerea instituției până în 2023. Acesta a fost acuzat că, timp de 4 ani, din 2018 și până în 2022, a făcut parte dintr-o Acuzațiile care planau asupra numelui său spuneau că, timp de 4 ani, „reţea naţională de indivizi care cumpărau şi vindeau resturi umane furate de la şi dintr-o morgă din Arkansas”.

Cedric Lodge, imaginea morgii de la prestigioasa universitate, a fost găsit vinovat de gurt de organe și alte părți ale cadavrelor donate Facultății de Medicină în scop științific. De-a lungul celor patru ani ca membru al rețelei de trafic de organe „a prelevat resturi umane, în special organe, creiere, piele, mâini, feţe, capete disecate şi alte părţi de la cadavre date în scop de cercetare şi studiu”, se mai arată în comunicatul Departamentului de Justiţie.

Prelevarea avea loc „fără ştirea angajatorului său, a donatorului şi familiei sale”. Ulterior, erau transportate la domiciliul lui Lodge, din New Hampshire.

Cine îl ajuta pe Cedric Lodge cu vânzarea de organe

Cedric Lodge nu acționa singur, ci alături de soția sa, Denise Lodge, 65 de ani. La rândul ei, femeia a fost condamnată la un an şi jumătate de închisoare, fiind găsită vinovată de facilitarea vânzării de furate. Cuplul a fost arestat în luna mai a anului 2023.

„După ce a vândut resturi umane împreună cu soţia sa Denise Lodge, ei le expediau cumpărătorilor în alte state sau cumpărătorul intra direct în posesia lor şi le transporta el însuşi”, a detaliat departamentul, subliniind că resturile umane erau „revândute cu profit”.