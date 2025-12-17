B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea

Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea

B1.ro
17 dec. 2025, 12:51
Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Câți ani va rămâne după gratii fostul director de la morga Facultății de Medicină Harvard
  2. Cine îl ajuta pe Cedric Lodge cu vânzarea de organe

Cedric Lodge, fostul director de la morga Facultății de Medicină Harvard, a fost condamnat pentru trafic de organe. Odată cu decizia instanței a luat sfârșit și scandalul care a planat asupra prestigioasei universități americane.

Câți ani va rămâne după gratii fostul director de la morga Facultății de Medicină Harvard

Cedric Lodge, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe și resturi umane. Sentința a fost făcută publică, marți, de către Departamentul de Justiție al SUA, scrie AFP.

Bărbatul s-a aflat la conducerea instituției până în 2023. Acesta a fost acuzat că, timp de 4 ani, din 2018 și până în 2022, a făcut parte dintr-o Acuzațiile care planau asupra numelui său spuneau că, timp de 4 ani, „reţea naţională de indivizi care cumpărau şi vindeau resturi umane furate de la Harvard şi dintr-o morgă din Arkansas”.

Cedric Lodge, imaginea morgii de la prestigioasa universitate, a fost găsit vinovat de gurt de organe și alte părți ale cadavrelor donate Facultății de Medicină în scop științific. De-a lungul celor patru ani ca membru al rețelei de trafic de organe „a prelevat resturi umane, în special organe, creiere, piele, mâini, feţe, capete disecate şi alte părţi de la cadavre date în scop de cercetare şi studiu”, se mai arată în comunicatul Departamentului de Justiţie.

Prelevarea avea loc „fără ştirea angajatorului său, a donatorului şi familiei sale”. Ulterior, erau transportate la domiciliul lui Lodge, din New Hampshire.

Cine îl ajuta pe Cedric Lodge cu vânzarea de organe

Cedric Lodge nu acționa singur, ci alături de soția sa, Denise Lodge, 65 de ani. La rândul ei, femeia a fost condamnată la un an şi jumătate de închisoare, fiind găsită vinovată de facilitarea vânzării de organe furate. Cuplul a fost arestat în luna mai a anului 2023.

„După ce a vândut resturi umane împreună cu soţia sa Denise Lodge, ei le expediau cumpărătorilor în alte state sau cumpărătorul intra direct în posesia lor şi le transporta el însuşi”, a detaliat departamentul, subliniind că resturile umane erau „revândute cu profit”.

Tags:
Citește și...
Erasmus se întoarce în Marea Britanie. Ce înseamnă acordul post-Brexit pentru studenți
Externe
Erasmus se întoarce în Marea Britanie. Ce înseamnă acordul post-Brexit pentru studenți
Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
Externe
Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
Două eleve, în centrul unui caz bizar. Au dispărut de la un meci de baschet și au fost găsite, o zi mai târziu, în casa unui străin
Externe
Două eleve, în centrul unui caz bizar. Au dispărut de la un meci de baschet și au fost găsite, o zi mai târziu, în casa unui străin
Copil de 10 ani, înjunghiat mortal într-o școală din Rusia. Ce mesaj avea inscripționat pe tricou atacatorul
Externe
Copil de 10 ani, înjunghiat mortal într-o școală din Rusia. Ce mesaj avea inscripționat pe tricou atacatorul
Roma plănuiește introducerea unei taxe pentru vizitarea Fontana di Trevi. Cât ar urma să plătească turiștii
Externe
Roma plănuiește introducerea unei taxe pentru vizitarea Fontana di Trevi. Cât ar urma să plătească turiștii
Pactul verde se amână. Uniunea Europeană renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035
Externe
Pactul verde se amână. Uniunea Europeană renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035
Franța se confruntă cu o gravă problemă demografică. Rata deceselor a depășit-o pe cea nașterilor
Externe
Franța se confruntă cu o gravă problemă demografică. Rata deceselor a depășit-o pe cea nașterilor
Bărbat amenințat cu interdicție pe un an după ce a cumpărat dintr-un magazin zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun
Externe
Bărbat amenințat cu interdicție pe un an după ce a cumpărat dintr-un magazin zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun
Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari
Externe
Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari
Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”: „Nu pot să regret” (VIDEO)
Externe
Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”: „Nu pot să regret” (VIDEO)
Ultima oră
13:21 - Erasmus se întoarce în Marea Britanie. Ce înseamnă acordul post-Brexit pentru studenți
13:10 - Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
13:04 - Vedeta echipei naționale, întâlnire cu Nicușor Dan. Unde s-a văzut Radu Drăgușin cu președintele
12:43 - Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, duși în fața magistraților cu cerere de arestare preventivă. Filmul șpăgii pentru șeful RAR
12:42 - Lupta pentru Warner Bros Discovery continuă. Ce se întâmplă cu propunerea făcută de Paramount
12:39 - Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun” fac senzație
12:31 - Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
12:18 - Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
12:16 - Vinetele umplute, preparatul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Află cum se prepară
11:59 - Studiu Deloitte: Cheltuielile de sărbători scad ușor anul acesta. Cele mai mari sume merg către haine și accesorii, dar și cardurile cadou câștigă teren