Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)

Vladimir Plahotniuc a fost scos din pușcărie și dus în fața judecătorilor pentru a da declarații în dosarul „Frauda bancară”. Însă primele declarații au fost despre condițiile din închisoare.

Ce spune Plahotniuc despre condițiile din pușcărie

Fostul lider democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, a dat de înțeles că nu va ataca Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cauza condițiilor din penitenciar.

„- Veți ataca Republica Moldova la CEDO pentru condițiile din penitenciar?

– Nu sunt alintat, chiar dacă am văzut alte condiții.

– Aveți televizor, vă uitați la știri cu dvs. în cătușe?

– Eu conspectez materialele.

– Dacă vă declarați nevinovat, de ce ați fugit 6 ani de justiția Republicii Moldova?

– Doamne ferește, de unde ați văzut asta? M-ați văzut așa prin tufișuri fugind?”, a răspuns Plahotniuc .

Rolul lui Vladimir Plahotniuc în „Frauda bancară”

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie. În prima ședință de judecată la care a fost prezent, acesta s-a declarat nevinovat în dosarul „furtul miliardului” și a declarat că vrea să „facă lumină” în frauda bancară. Deși voia audiați 164 de martori, judecătorii au acceptat doar 27.

Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de 39.282.000 de dolari și 3.518.000 de euro din furtul miliardului.

După reținerea sa în Grecia, pe 22 iulie, în baza unui mandat de căutare pe linia Interpol, Plahotniuc a acceptat să fie extrădat în Republica Moldova. El susține însă că dosarele împotriva lui sunt fabricate.

„Am să dovedesc tuturor că acele dosare intentate împotriva mea sunt falsuri ordinare, care nu au la bază probe și se limitează doar la speculații lipsite de fundament real, în locul probelor făcându-se exces de multă denigrare, ură și calomnii.”, a transmis .

Furtul miliardului

În 2014–2015, Republica Moldova a fost zguduită de cea mai mare fraudă bancară din istoria sa postsovietică. Denumită „furtul miliardului”, schema a implicat trei instituții bancare – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială – și un șir de tranzacții coordonate pentru a extrage din sistemul bancar peste 13,5 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ un sfert din PIB-ul țării.

Mecanismul a implicat acordarea unor împrumuturi fictive, cesiuni dubioase de creanțe și utilizarea conturilor bancare offshore.

Procurorii moldoveni au stabilit că grupul organizat era format din politicieni, bancheri și off-shore-uri care colaborau pentru a extrage lichidități din instituțiile bancare.

Printre cei mai cunoscuți inculpați, alături de Vladimir Plahotniuc, este Ilan Șor, considerat coordonatorul principal al schemei, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare. Acesta a fost obligat să întoarcă statului 5.2 miliarde de lei. Acesta a fugit la Moscova.

De asemenea, instanțele de judecată au pronunțat pedepse cuprinse între 5 și 18 ani de închisoare și pentru ceilalți membri ai grupului, inclusiv bancheri, dar nu toate deciziile sunt definitive.