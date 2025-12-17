Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a anunțat schimbări majore privind roamingul, cu impact direct asupra utilizatorilor români care călătoresc frecvent în afara Uniunii Europene. Începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina vor intra într-un regim de tarifare similar celui aplicat deja în spațiul comunitar.

Ce presupune integrarea Moldovei și Ucrainei în regimul „Roaming ca acasă”

De la începutul anului 2026, cele două state vor fi incluse în mecanismul „Roaming ca acasă”, parte a procesului de integrare economică graduală în piața internă a Uniunii Europene. Măsura va permite utilizatorilor să folosească serviciile mobile în condiții apropiate de cele din țara de origine.

În practică, cetățenii din UE care călătoresc în Republica Moldova sau Ucraina nu vor mai plăti costuri suplimentare pentru , mesaje sau trafic de date, în limitele stabilite de legislația europeană. Același regim se va aplica și utilizatorilor din cele două state care se deplasează în interiorul Uniunii.

De ce este schimbarea importantă pentru utilizatorii din România

Pentru români, extinderea acestui sistem reprezintă o diferență semnificativă, în condițiile în care tarifele de roaming în afara UE au fost până acum extrem de ridicate. Costurile mari au afectat în special consumul de date mobile, generând facturi considerabile după revenirea în țară.

subliniază că noul cadru va permite utilizarea telefoniei mobile „în aceleași condiții tarifare ca pe plan național”, în măsura posibilităților tehnice existente. Măsura este relevantă atât pentru deplasările frecvente, cât și pentru relațiile profesionale sau personale transfrontaliere.

„Astfel, utilizatorii din România care au avut, în anumite cazuri, tarife chiar și de peste 8.000 euro/GB, vor achita, de la 1 ianuarie 2026, cel mult o suprataxă de maxim 1,33 euro/GB (1,10 euro fără TVA) în plus față de tarifele naționale, după depășirea limitei de utilizare rezonabilă”, transmite ANCOM.

Ce drepturi suplimentare primesc utilizatorii în roaming

Regimul „Roaming ca acasă” nu vizează doar tarifele, ci și protecția consumatorilor în ceea ce privește calitatea serviciilor. Utilizatorii vor beneficia, pe cât posibil tehnic, de aceeași calitate a serviciilor ca în rețeaua națională, precizează Capital.

Un element esențial îl reprezintă accesul gratuit la serviciile de urgență, indiferent de statul în care se află utilizatorul. ANCOM precizează că operatorii au obligația de a informa clar clienții despre condițiile de utilizare a roamingului.

Cum se modifică suprataxele pentru consumul de date

Tot din 2026, valoarea maximă a suprataxei pentru depășirea utilizării rezonabile a datelor în roaming va fi redusă. Pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, plafonul va fi de 1,10 euro/GB, fără TVA.

Începând cu 1 ianuarie 2027, acest plafon va scădea la 1 euro/GB, fără TVA, ca parte a unei alinieri progresive la tarifele naționale. Operatorii pot aplica politici de utilizare rezonabilă pentru a preveni roamingul permanent în alte state.

Cum se calculează consumul rezonabil pentru planurile nelimitate

ANCOM a clarificat și modul de calcul pentru planurile tarifare cu date nelimitate sau cvasi-nelimitate. În aceste situații, operatorii pot impune o limită rezonabilă de consum, raportată la perioada de facturare.

„În cazul planurilor tarifare (cartele preplătite, abonamente, (extra)opțiuni) cu date (cvasi)nelimitate, se poate aplica o limită de consum rezonabil al datelor în roaming în SEE, într-o perioadă de facturare. În aceste cazuri, volumul de date disponibil în roaming se calculează conform formulei: 2 x prețul pentru servicii mobile într-o perioadă de facturare (fără TVA) /1,10 euro (pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026). De regulă, prețul serviciilor îl reprezintă valoarea abonamentului lunar și a eventualelor extraopțiuni, efectiv plătit după aplicarea reducerilor promoționale”, arată ANCOM.