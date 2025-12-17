B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Norvegia anunță un nou ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro

Norvegia anunță un nou ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro

Selen Osmanoglu
17 dec. 2025, 20:35
Norvegia anunță un nou ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce include noul pachet de armament
  2. Achiziție prin programul american de vânzări militare
  3. Apărarea aeriană, o prioritate
  4. Parte din Programul Nansen

Prim-ministrul din Norvegia, Jonas Gahr Store, a anunțat miercuri achiziționarea unui nou pachet de armament american pentru Ucraina, în valoare de 3,2 miliarde de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 267 de milioane de euro. Ajutorul face parte din sprijinul militar constant oferit de statul norvegian Kievului.

Ce include noul pachet de armament

Potrivit unui comunicat al guvernului norvegian, noul pachet de asistență militară va include muniție pentru avioanele de luptă F-16, rachete ghidate cu laser, care pot fi utilizate atât de avioanele F-16, cât și de sistemele de apărare aeriană terestră, precum și rachete cu rază lungă de acțiune.

Autoritățile de la Oslo speră ca livrarea armamentului să se facă într-un interval cât mai scurt, având în vedere situația de securitate din Ucraina.

„Sperăm într-o livrare rapidă a acestor arme, de care Ucraina depinde pentru a rezista atacurilor ruseşti şi a-şi continua lupta de rezistenţă. Libertatea şi independenţa Ucrainei depind în totalitate de sprijinul militar al aliaţilor şi partenerilor săi”, a declarat premierul Jonas Gahr Store, potrivit Agerpres.

Achiziție prin programul american de vânzări militare

Norvegia va cumpăra acest armament de la Departamentul de Război al Statelor Unite, prin programul american de Vânzări Militare în Străinătate.

Autoritățile norvegiene au precizat că utilizează acest program de mult timp, atât pentru dotarea propriilor forțe armate, cât și pentru sprijinul oferit Ucrainei.

Guvernul de la Oslo consideră acest mecanism eficient pentru livrări rapide și sigure de armament și echipamente militare.

Apărarea aeriană, o prioritate

Ministrul norvegian al apărării, Tore O. Sandvik, a subliniat importanța sprijinului militar adaptat nevoilor Ucrainei.
„Este important pentru guvernul nostru ca ajutorul militar norvegian acordat Ucrainei să contribuie la obţinerea de rezultate pe câmpul de luptă pe termen scurt şi să ajute la dezvoltarea capacităţilor ucrainene pe termen mediu şi lung”, a afirmat acesta.

Potrivit ministrului, apărarea aeriană reprezintă una dintre principalele priorități ale sprijinului norvegian, fiind esențială pentru protejarea populației civile și a infrastructurilor critice împotriva atacurilor rusești.

Parte din Programul Nansen

Noul pachet de ajutor face parte din Programul Nansen de asistență pentru Ucraina, inițiativa Norvegiei dedicată sprijinului militar și civil acordat Kievului.

Valoarea totală a acestui program ajunge la 85 de miliarde de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 7,1 miliarde de euro.

