Acasa » Externe » Congresul SUA îl contrazice pe Donald Trump. Strategia de apărare pentru 2026 pune accent pe întărirea alianței cu Europa

Congresul SUA îl contrazice pe Donald Trump. Strategia de apărare pentru 2026 pune accent pe întărirea alianței cu Europa

Adrian Teampău
17 dec. 2025, 20:55
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Congresul SUA, în opoziție cu politica lui Trump
  2. Ce mai prevede documentul strategic
  3. Congresul SUA adoptă altă linie decât Trump

Congresul SUA a adoptat o nouă strategie de apărare, pentru anul 2026, care vine în contradicție cu poziția lui Donald Trump, în ceea ce privește relația cu Europa.

Congresul SUA, în opoziție cu politica lui Trump

Strategia de apărare (NDAA) pentru 2026 reafirmă sprijinul pentru alianţele americane în Europa, contrar semnalelor recente transmise de administrația Trump, informează AFP. Documentul este adoptat anual, de ambele camere din Congresul SUA, cu un anumit grad de consens între democraţi şi republicani. Proiectul de lege a trecut de Senat cu 77 de voturi pentru şi 20 împotrivă.

NDAA prezintă domeniile asupra cărora Statele Unite ar trebui, în opinia aleșilor, să îşi concentreze eforturile de apărare pentru anul următor. Documentul are peste 3.000 de pagini și estimează un buget anual total de peste 900 de miliarde de dolari. Este o creștere de 5 miliarde de dolari faţă de anul precedent.

„Cea mai sigură modalitate de a asigura pacea este de a o menţine prin forţă”, a afirmat liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune.

În timpul discursului susținut în Senat, Thune a evidenţiat măsurile incluse în NDAA din acest an. El a făcut referire la construcţia mai multor nave de război. Scopul urmărit este de a reduce decalajul faţă de capacităţile de construcţie navală ale Chinei. O altă măsură vizează înfiinţarea sistemului de apărare antirachetă „Cupola de Aur”. De asemenea, se prevede o  creştere salarială de 3,8% pentru personalul militar.

Ce mai prevede documentul strategic

Documentul adoptat de Congresul SUA anticipează că Washingtonul va cheltui aproximativ 400 de milioane de dolari în 2026 pe echipamente militare americane pentru Kiev. Aceasta, în condițiile în care Donald Trump a oprit ajutorul militar pentru Ucraina.

Pentagonul, condus de Pete Hegseth, încearcă să reorienteze strategia de apărare asupra Americii. El vede mai multe atacuri lansate asupra navelor acuzate de trafic de droguri, pe fondul unor tensiuni sporite cu Venezuela. Î

Proiectul de lege elaborat de Congres prevede prezenţa continuă a Statelor Unite pe teritoriul european. Documentul împiedică Pentagonul să reducă numărul de trupe americane desfăşurate în Europa sub 76.000 fără o justificare în faţa parlamentului.

Congresul SUA adoptă altă linie decât Trump

Noul document strategic adoptat de Congresul SUA contravine declaraţiilor recente ale lui Donald Trump. Șeful de la Casa Albă a ridiculizat dependenţa europenilor de protecţia militară americană. El intenționează să retragă forțele militare americane din Europa, invocând diferite pretexte.

„NATO îmi spune «tati»”, a spus Trump.

Pe de altă parte, există și aleși din mișcarea MAGA care au denuțat textul de lege. Ei se opun, cu precădere acordarea de ajutor militar Ucrainei.

