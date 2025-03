Elon Musk critică CEDO, după ce a respins plângerea lui Călin Georgescu: „Ce este această instanță și cum poate anula alegerile?”

Controversatul miliardar Elon Musk, consilier al președintelui Donald Trump, a criticat joi pe platforma X decizia CEDO prin care i-a fost respinsă plângerea lui Călin Georgescu privind reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins joi, 6 martie, cererea lui Călin Georgescu prin care a contestat anularea alegerilor prezidențiale din România din data de 8 decembrie 2024. Decizia a fost luată în unanimitate de către cei trei judecători care au judecat cazul și este definitivă, potrivit unui comunicat al Curții.

Decizia nu a fost pe placul lui Elon Musk care a distribuit o nouă dezinformare a influentului Mario Nawfal cu următorul comentariu: „Ce este această instanță și cum poate anula alegerile?”.

What is this court and how can they annul elections?

— Elon Musk (@elonmusk)