Elon Musk își face public testul antidrog pentru a răspunde acuzațiilor aduse de către presa americană

a publicat un document care ar arăta că a fost testat negativ pentru mai multe substanțe interzise, în încercarea de a contracara acuzațiile recente potrivit cărora ar fi consumat droguri în perioada în care îl susținea pe Donald Trump, relatează .

lol — Elon Musk (@elonmusk)

Documentul, postat direct pe platforma sa X, indică faptul că testul a fost realizat pe 11 iunie de către Fastest Labs din South Austin, iar proba ar fi fost prelevată de la o persoană numită „Elon Musk”. Printre substanțele testate s-au numărat ecstasy, ketamină și cocaină, toate marcate ca „negative”. Alături de imagine, Musk a scris simplu: „lol”.

Miliardarul, în război cu jurnaliștii care l-au acuzat de consum de droguri

Gestul vine la scurt timp după ce publicațiile The New York Times și The Wall Street Journal au sugerat că fondatorul SpaceX ar fi consumat droguri în timpul campaniei electorale din 2023, când și-a exprimat public sprijinul pentru Donald Trump. În ciuda acuzațiilor, jurnaliștii nu au oferit dovezi concrete, menționând doar „surse apropiate” și „îngrijorări” din partea unor oficiali din companiile lui Musk.

După publicarea testului, Musk a lansat un nou atac la adresa celor două ziare, acuzându-le de minciuni și ipocrizie. „E uluitor cât de obraznici pot fi cei de la WSJ și NYT cu asemenea minciuni”, a scris el.

Totodată, le-a cerut jurnaliștilor să-și facă publice propriile teste antidrog, adăugând că nu o vor face „pentru că sunt vinovați până în măduva oaselor”.

În aceeași zi, platforma X a dat în judecată statul New York, contestând o nouă lege care obligă companiile tech să publice detalii despre modul în care moderează conținutul online. Plângerea depusă în instanța federală din Manhattan susține că legea este neconstituțională și încalcă libertatea de exprimare.