Elon Musk provoacă furie în urma unui mesaj postat pe Twitter: „Japonia va înceta să mai existe”

Elon Musk avertizează că Japonia „va înceta să mai existe” dacă nu va creşte rata natalităţii, printr-o postare făcută luni pe contul de Twitter. Aceasta a provocat un val de reacţii furioase, conform Reuters.

Mare parte din resentimente au vizat însă guvernul nipon, căruia i se reproşează că nu s-a implicat în rezolvarea acestei situații.

printr-o postare pe Twitter că deși „Cu riscul de a spune ceva evident, dacă nu intervine o schimbare care să facă astfel încât să depăşească rata mortalităţii, Japonia va înceta într-un final să existe. Ceea ce ar fi o foarte mare pierdere pentru omenire”.

Populația Japoniei a intrat în declin după vârful de aproape 128 de milioane de locuitori în 2008. La momentul actual, cifrele arată aproximativ 125 de milioane, din cauza ratei scăzute a natalităţii, conform Agerpres.

În schimb, Japonia se află pe locul trei în ceea ce privește deținerea de cea mai mare economie mondială. Japonia găzduiește lideri ai industriei din domenii precum, producţia de maşini sau jocurile video.

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world.

