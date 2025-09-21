Emmanuel Macron, președintele , a solicitat eliberarea ostaticilor israelieni ținuți în Fâșia Gaza, spunând că de acest gest depinde deschiderea unei ambasade în Palestina.

Macron pune condiții ca să recunoască Palestina

Președintele Franței condiţionează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deţinuţi de gruparea islamistă Hamas în Fâşia Gaza. Emmanuel Macron a făcut această declarație într-un interviu care a fost difuzat de canalul american CBS. Interviul a apărut cu o zi înainte de momentul în care Parisul și-a propus să recunoască un stat palestinian, potrivit AFP.

Eliberarea lor (a ostaticilor – n. red.) „este o condiţie clară înainte ca noi să deschidem o ambasadă”, a declarat preşedintele francez în limba engleză. Franţa a deschis un consulat general la Ierusalim, pentru a-și asigura reprezentarealângă Autoritatea Palestiniană. Ambasada Franţei în Israel se află la Tel Aviv.

Întrebat de jurnalista emisiunii „Face the Nation” despre faptul că nu condiţionează recunoaşterea Palestinei de eliberarea ostaticilor, Macron a răspuns că aceasta este o condiție.

„Pentru noi, aceasta va fi o condiţie clară înainte de a deschide, de exemplu, o ambasadă în Palestina. (…) Această condiţie este prima dintr-o serie de condiţii prealabile pe care le vom apăra în cadrul procesului de pace. Dar pe 22 (septembrie, luni) vom anunţa recunoaşterea unui stat palestinian”, a răspuns preşedintele.

Mai multe state au recunoscut statul palestinian

Franţa și-a propus să recunoască oficial statul palestinian, împreună cu alte zece ţări, în cadrul unui summit care va avea loc luni la sediul Naţiunilor Unite din New York. Înainte acestui summit, Regatul Unit, Canada şi Australia au recunoscut oficial statul palestinian duminică, 21 septembrie.

Marea Britanie, Canada şi Australia au anunţat că recunosc , alături de alte aproximativ 140 de ţări. Anunțurile făcute de oficialii celor trei state sunt de natură să tensioneze relațiile cu Israelul și SUA. Liderii celor trei țări au anunţat duminică recunoaşterea statului Palestina. Se așteaptă ca între cele trei state, şi principalul său aliat, Statele Unite, să apară noi tensiuni.

„Astăzi, pentru a reda speranţa păcii pentru palestinieni şi israelieni şi pentru soluţia celor două state, recunoaşte oficial statul Palestina”, a transmis premierul britanic Keir Starmer pe X.

Canada și Australia au transmis mesaje similare

Premierul canadian Mark Carney a transmis un mesaj similar cu cel al premierului britanic. El a anunțat că va recunoaște statul palestinian și s-a oferit să construiască un viitor pașnic pentru palestinieni și israelieni.

„Canada recunoaşte statul Palestina şi oferă parteneriatul nostru pentru construirea promisiunii unui viitor paşnic atât pentru statul Palestina, cât şi pentru statul Israel”, a transmis Mark Carney.

Totodată, premierul Australiei, Anthony Albanese, şi ministrul de Externe, Penny Wong, au transmis un mesaj similar printr-un comunicat oficial.

„Australia recunoaşte aspiraţiile legitime şi de mult timp ale poporului palestinian pentru un stat al lor”, au transmis cei doi oficiali din Australia.

Macron spune că vrea să izoleze Hamas

Emmanuel Macron a mai declarat că dorește să „izoleze” organizația palestiniană islamistă Hamas dar, totodată, a criticat operaţiunile israeliene în Gaza.

„Ce se întâmplă este că, de facto, sunt ucişi mulţi civili, iar proiectul prevede strămutarea populaţiei. Aşadar, cred că este o mare greşeală”, a declarat președintele francez.

Totodată, el a denunţat „nebunia” unui eventual plan care ar viza evacuarea tuturor palestinienilor din Fâşia Gaza înainte de reconstrucţia teritoriului palestinian.

„Nu putem, implicit sau explicit, să dăm dovadă de complezenţă faţă de un astfel de proiect”, a subliniat Macron.

Președintele Franței, despre „eroarea” socrului lui Trump

Preşedintele francez a denunţat de asemenea „eroarea” ambasadorului american în Franţa, Charles Kushner, tatăl ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner.

Acesta s-a declarat, în august, profund îngrijorat „faţă de recrudescenţa antisemitismului în Franţa şi absenţa unei acţiuni suficiente a guvernului (său) pentru a-l combate”.

„Este o eroare şi o adoptare de poziţie inacceptabilă pentru cineva care se presupune a fi un diplomat”, a declarat Emmanuel Macron.