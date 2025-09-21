Presiunile Statelor Unite și a Israelului nu par să fi funcționat asupra tuturor țărilor, astfel că Regatul Unit și Portugalia se pregătesc să recunoască statul Palestina. Acest lucru urmează să se întâmple în cursul zilei de duminică, înainte de sosirea șefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.

Câte țări au urma să recunoască oficial statul Palestina

Pe măsură ce ofensiva Israelului din Fâșia Gaza a fost tot mai agresivă, numărul de țări care a recunoscut statulul de stat al Palestinei a crescut. Dintre aceste state fac parte și state care au o relație de lungă durată, aproapiată cu Israel.

La summitul de luni, coprezidat de Franța și Arabia Saudită, în cadrul căruia va fi dezbătută soluția care implică existența a două state distincte, circa zece țări sunt așteptate să confirme recunoașterea oficială a statului palestinian.

Deși un aliat apropiat de-al Israelului, Regatul Unit va face acest pas încă de duminică, anunță presa britanică.

Ce spune Keir Starmer despre rolul pe care îl are recunoașterea Palestinei

Keir Starmer a spus încă din iulie că Regatul Unit urmează să facă acest pas important, atâta timp cât Israelul nu își asumă o serie de angajamente, inclusiv încetarea focului în Fâșia Gaza. Nu doar că angajamentele nu au venit, dar situația din regiune a escaladat, viețile a mii de oameni fiind puse în pericol de acțiunile militare tot mai intense ale Israelului.

Keir Starmer a susținut că recunoașterea statului palestinian ar contribui la un proces de pace autentic. Ca răspuns, omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, l-a acuzat că recompensează „terorismul monstruos”.

„Recunoașterea unui stat palestinian este o consecință a expansiunii grave pe care o observăm în Cisiordania, a violenței coloniștilor pe care o observăm în Cisiordania și a intenției și a indiciilor pe care le vedem de a construi, de exemplu, proiectul E1, care ar submina serios posibilitatea unei soluții cu două state”, a declarat, duminică, vicepremierul britanic David Lammy, care va reprezenta Regatul Unit la Adunarea Generală a ONU, citat de Press Association.

Proiectul E1, aprobat de guvernul israelian, este un plan pentru construirea a 3.400 de locuințe în Cisiordania, care a fost denunțat de ONU, Organizația susține că tăierea teritoriul palestinian în două ar împiedica crearea unui eventual stat palestinian.

„În privința a ceea ce se întâmplă în Gaza… trebuie să vedem ostaticii eliberați. Nu poate exista absolut niciun loc pentru Hamas”, a subliniat Lammy.

Cum și-a justificat Portugalia decizia de a recunoaște Palestina

Și ministerul portughez de Externe se alătură inițiativei și a anunțat încă de vineri că Portugalia „va recunoaște statul Palestina” duminică, 21 septembrie.

Autoritățile de la Lisabona și-au anunțat intenția de a face acest pas încă de sfârșitul lunii iulie, condamnând „evoluția extrem de îngrijorătoare a conflictului, atât la nivel umanitar, cât și prin referiri repetate la o posibilă anexare a teritoriilor palestiniene”.

Circa trei sferturi din cele 193 de state membre ale ONU recunosc statul palestinian proclamat de conducerea palestiniană aflată în exil în 1988.

Ce stat a mai anunțat că va recunoaște Palestina

La începutul acestei luni, ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a anunțat că va recunoaște statul la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

„Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ! Și vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian”, a scris pe X șeful diplomației belgiene.

„Având în vedere tragedia umanitară care are loc în Palestina, în special în Gaza, și în fața violențelor comise de Israel încălcând dreptul internațional (…), Belgia a trebuit să ia decizii ferme pentru a crește presiunea asupra guvernului israelian și a teroriștilor din Hamas”, a explicat el.

„Belgia se va alătura țărilor semnatare ale Declarației de la New York, trasând calea către o soluție cu două state și recunoscându-le astfel”, a mai scris ministrul.