Premierul israelian Benjamin Netanyahu a recunoscut că confruntă cu o „ ” internațională care ar putea dura ani de zile.

Despre ce este vorba

În cadrul unei conferințe a Ministerului de Finanțe, Netanyahu a spus că Israelul se confruntă cu o „izolare” din cauza războiului din Gaza.

Economia Israelului va trebui să se adapteze la „caracteristicile autarhice”, astfel încât să devină mai autosuficientă și mai puțin dependentă de comerțul exterior.

„Este un cuvânt pe care îl urăsc”, a mai spus Netanyahu. El a fost cel care a adus o „revoluție a pieței libere în Israel”, a adăugat.

Comerțul cu arme

Conform premierului israelian, una dintre industriile cheie care se confruntă cu izolarea este comerțul cu arme.

„Va trebui să ne dezvoltăm industria de armament – vom fi Atena și super Sparta la un loc. Nu avem de ales, cel puțin pentru următorii ani, când ni se va cere să ne ocupăm de aceste încercări de izolare”, a spus premierul, conform .

Declarațiile lui Netanyahu marchează o recunoaștere rară a reacției internaționale masive cu care se confruntă Israelul pe măsură ce își intensifică războiul din Gaza.

Israelul se confruntă acum cu embargouri parțiale sau totale asupra armelor din partea Franței, Olanda, Marea Britanie, Spaniei, Italiei și alții. Toate acestea sunt consecințele comportamentului său în războiul din Gaza.

Cu toate acestea, Statele Unite nu au impus astfel de restricții, ba chiar i-au avertizat pe alții să nu facă acest lucru.

Cel mai lung și scump impact economic

O perioadă lungă de timp, Israelul a fost considerat o putere economică la nivel regional și global, însă acum, având în vedere războiul, țara se confruntă cu cel mai lung și mai scump impact economic.

Netanyahu a atribuit parțial izolarea „unei agende islamiste extreme”. Despre aceasta a susținut că a avut o „influență foarte negativă” asupra politicii externe europene.

El a mai spus că statele rivale, „printre care Qatar”, au modelat discursul global pe rețelele de socializare, ceea ce „ne pune într-un fel de izolare”.

„Această situație ne amenință cu începutul sancțiunilor economice și cu probleme de import de arme și piese de arme”, a mai spus Netanyahu.

Critici și laude

Liderul opoziției israeliene Yair Lapid l-a criticat pe Netanyahu. Acesta a spus că „izolarea nu este soarta; este rezultatul politicii greșite și eșuate a lui Netanyahu”.

Lapid nu este singurul care l-a criticat pe premier. Gadi Eisenkot, fostul șef militar israelian care plănuiește o campanie politică, a spus: „Nu va exista o a doua șansă de a repara daunele cauzate de el și de partenerii săi care au abandonat ostaticii și au izolat Israelul în lume”.

Ulterior, Netanyahu a venit cu un răspuns pentru „pesimiști” și a spus că piața bursieră a Israelului este „cea mai puternică din lume”.

„Investiția în Israel este lucrul inteligent de făcut”, a spus el într-o declarație, adăugând că Israelul va continua să crească investițiile în producția de arme pentru a evita dependența de „liderii slabi din Europa de Vest care se predau minorităților musulmane extreme din țările lor”.

Ministrul israelian de Finanțe l-a susținut pe Netanyahu. Bezalel Smotrich a postat pe rețelele de socializare că piața bursieră este în creștere, inflația este în scădere și a lăudat modul în care economia țării a fost gestionată, în acest context.

De asemenea, Netanyahu a vorbit alături de secretarul de stat american Marco Rubio, care a lăudat „prietenia pe care Israelul a arătat-o față de Statele Unite în atât de multe probleme la care am lucrat împreună, care se extind dincolo de cauzele războiului și păcii”.

Mai mult, cei doi au criticat Franța, Canada, Australia și alte țări care urmează să recunoască un stat palestinian înainte de Adunarea Generală a Națiunilor Unite care va avea loc în această lună.