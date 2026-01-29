Guvernul german intenționează să sporească protecția infrastructurii esențiale, cum este rețeaua electrică națională, pentru a preveni atacurile și a asigura continuitatea serviciilor critice. Anunțul a fost făcut miercuri de cancelarul Friedrich , după o ședință cu partenerii din coaliția guvernamentală, în care s-au discutat măsuri concrete pentru o mai mare suveranitate și protecție a infrastructurii vitale.

Agenda pentru o mai mare suveranitate

Partidele din coaliția de la Berlin au analizat modul în care infrastructura esențială poate fi mai bine protejată. Cancelarul Friedrich Merz a subliniat că măsurile de protecție includ limitarea accesului public la informații sensibile despre infrastructură, pentru a preveni exploatarea acestor date de către potențiali atacatori, scrie Agerpres.

„Trebuie să trecem de la o transparență către o mai mare capacitate de redresare”, a declarat Merz, evidențiind că siguranța și reziliența sistemelor critice trebuie să devină priorități naționale.

Guvernul german a prezentat deja un proiect de lege care urmărește aceste obiective și care urmează să fie aprobat de Bundestag, camera inferioară a parlamentului. Inițiativa legislativă vine în contextul unor incidente recente care au demonstrat vulnerabilitatea infrastructurii critice a Germaniei.

Pană de curent la Berlin

La începutul acestui an, aproximativ 45.000 de locuințe din sud-vestul Berlinului au rămas fără curent electric și căldură timp de mai multe zile, în condițiile în care temperaturile au scăzut sub zero grade Celsius. Cauza incidentului a fost incendierea unor cabluri de înaltă tensiune, iar reconectarea tuturor locuitorilor afectați a durat mai mult de patru zile.

Evenimentul a stârnit o dezbatere publică amplă despre modalitățile de protejare a infrastructurii esențiale și despre capacitatea autorităților de a răspunde eficient în situații de criză. Cancelarul Merz a precizat că acest incident a evidențiat cât de dependentă este Germania de o infrastructură stabilă și protejată.

Suspecți și măsuri preventive

Autoritățile germane suspectează că atacul a fost comis de un grup de militanți de stânga, însă până în prezent nu a fost arestat niciun suspect. Guvernul german vrea ca, prin legislație și măsuri suplimentare, să fie consolidată protecția infrastructurii esențiale, astfel încât incidente similare să fie prevenite în viitor.

Proiectul de lege și discuțiile din coaliție arată clar că Germania vrea să combine prevenția, securitatea și capacitatea de redresare, pentru a asigura că cetățenii nu vor fi afectați de pene de curent sau alte atacuri asupra infrastructurii critice.