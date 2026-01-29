B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Germania întărește protecția rețelei electrice și a infrastructurii esențiale după penele de curent

Germania întărește protecția rețelei electrice și a infrastructurii esențiale după penele de curent

Selen Osmanoglu
29 ian. 2026, 09:11
Germania întărește protecția rețelei electrice și a infrastructurii esențiale după penele de curent
Friedrich Merz Sursa foto: captura video
Cuprins
  1. Agenda pentru o mai mare suveranitate
  2. Pană de curent la Berlin
  3. Suspecți și măsuri preventive

Guvernul german intenționează să sporească protecția infrastructurii esențiale, cum este rețeaua electrică națională, pentru a preveni atacurile și a asigura continuitatea serviciilor critice. Anunțul a fost făcut miercuri de cancelarul Friedrich Merz, după o ședință cu partenerii din coaliția guvernamentală, în care s-au discutat măsuri concrete pentru o mai mare suveranitate și protecție a infrastructurii vitale.

Agenda pentru o mai mare suveranitate

Partidele din coaliția de la Berlin au analizat modul în care infrastructura esențială poate fi mai bine protejată. Cancelarul Friedrich Merz a subliniat că măsurile de protecție includ limitarea accesului public la informații sensibile despre infrastructură, pentru a preveni exploatarea acestor date de către potențiali atacatori, scrie Agerpres.

„Trebuie să trecem de la o transparență către o mai mare capacitate de redresare”, a declarat Merz, evidențiind că siguranța și reziliența sistemelor critice trebuie să devină priorități naționale.

Guvernul german a prezentat deja un proiect de lege care urmărește aceste obiective și care urmează să fie aprobat de Bundestag, camera inferioară a parlamentului. Inițiativa legislativă vine în contextul unor incidente recente care au demonstrat vulnerabilitatea infrastructurii critice a Germaniei.

Pană de curent la Berlin

La începutul acestui an, aproximativ 45.000 de locuințe din sud-vestul Berlinului au rămas fără curent electric și căldură timp de mai multe zile, în condițiile în care temperaturile au scăzut sub zero grade Celsius. Cauza incidentului a fost incendierea unor cabluri de înaltă tensiune, iar reconectarea tuturor locuitorilor afectați a durat mai mult de patru zile.

Evenimentul a stârnit o dezbatere publică amplă despre modalitățile de protejare a infrastructurii esențiale și despre capacitatea autorităților de a răspunde eficient în situații de criză. Cancelarul Merz a precizat că acest incident a evidențiat cât de dependentă este Germania de o infrastructură stabilă și protejată.

Suspecți și măsuri preventive

Autoritățile germane suspectează că atacul a fost comis de un grup de militanți de stânga, însă până în prezent nu a fost arestat niciun suspect. Guvernul german vrea ca, prin legislație și măsuri suplimentare, să fie consolidată protecția infrastructurii esențiale, astfel încât incidente similare să fie prevenite în viitor.

Proiectul de lege și discuțiile din coaliție arată clar că Germania vrea să combine prevenția, securitatea și capacitatea de redresare, pentru a asigura că cetățenii nu vor fi afectați de pene de curent sau alte atacuri asupra infrastructurii critice.

Tags:
Citește și...
Lukoil a semnat un acord major. Cui vinde activele din străinătate și ce se întâmplă cu cele din România
Externe
Lukoil a semnat un acord major. Cui vinde activele din străinătate și ce se întâmplă cu cele din România
Tragedie aviatică în Columbia. Un avion cu 15 persoane la bord s-a prăbușit în munți
Externe
Tragedie aviatică în Columbia. Un avion cu 15 persoane la bord s-a prăbușit în munți
O femeie a rămas fără casă, mașină și bani, după ce a fost păcălită de niște escroci sentimentali: „Aveam atenția cuiva și-mi plăcea atenția asta”
Externe
O femeie a rămas fără casă, mașină și bani, după ce a fost păcălită de niște escroci sentimentali: „Aveam atenția cuiva și-mi plăcea atenția asta”
Val de ironii după ce un ministru din Malaysia a spus că stresul la serviciu te poate face homosexual: „Deci în parlament nu se muncește?” (FOTO)
Externe
Val de ironii după ce un ministru din Malaysia a spus că stresul la serviciu te poate face homosexual: „Deci în parlament nu se muncește?” (FOTO)
Suedia propune interzicerea telefoanelor în școli. Ce măsuri pregătește guvernul de la Stockholm
Externe
Suedia propune interzicerea telefoanelor în școli. Ce măsuri pregătește guvernul de la Stockholm
Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit
Externe
Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit
Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară aproximativ 16.000 de angajați: „Înțeleg că este o veste dificilă”
Externe
Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară aproximativ 16.000 de angajați: „Înțeleg că este o veste dificilă”
Austria urmează exemplele Australiei și al Franței. Rețelele sociale, interzise pentru minorii sub 14 ani
Externe
Austria urmează exemplele Australiei și al Franței. Rețelele sociale, interzise pentru minorii sub 14 ani
Vulcan din Kamceatka, din nou activ. Cenușa s-a ridicat la 9.000 de metri
Externe
Vulcan din Kamceatka, din nou activ. Cenușa s-a ridicat la 9.000 de metri
Guvernul britanic reduce taxele pentru puburi și săli de muzică live. Cum încearcă Londra să salveze sectorul ospitalității
Externe
Guvernul britanic reduce taxele pentru puburi și săli de muzică live. Cum încearcă Londra să salveze sectorul ospitalității
Ultima oră
10:36 - Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
10:34 - Două cutremure au zguduit România în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
10:31 - Noi detalii în dosarul de corupție al avocatei Adriana Georgescu. Femeia nu are nicio funcție în PNL, dar se lăuda cu relațiile la „nivel înalt”
10:28 - Curtea de Apel București decide astăzi soarta sutelor de angajați ANRE.
10:13 - Legislația Jocurilor de Noroc în România 2025 / 2026
09:59 - Lukoil a semnat un acord major. Cui vinde activele din străinătate și ce se întâmplă cu cele din România
09:56 - Plantele care reduc praful din casă. Iată câteva soluții naturale pentru un aer mai curat iarna
09:39 - Dosarul Colectiv 2 rămâne din nou fără procuror. Se pensionează după mai puțin de un an de la redeschidere. Ce urmează
09:36 - Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică
08:58 - Cum vrea CNAS să schimbe regulile pentru analizele gratuite. Ce reguli noi vor apărea