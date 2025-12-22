B1 Inregistrari!
Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită

Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită

Selen Osmanoglu
22 dec. 2025, 13:02
Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
Cuprins
  1. Lansare ratată de la Centrul Spațial Tanegashima
  2. Satelit de geolocalizare pierdut
  3. Ancheta JAXA, în desfășurare
  4. Importanța sistemului „Michibiki”
  5. Viitorul programului H3

Agenția spațială japoneză (JAXA) a anunțat luni că racheta niponă H3 a eșuat în tentativa de a plasa pe orbită un satelit de geolocalizare, după ce motorul celei de-a doua trepte s-a oprit prematur, informează AFP.

Lansare ratată de la Centrul Spațial Tanegashima

Racheta H3 a fost lansată luni, la ora locală 10:51 (01:51 GMT), de la Centrul Spațial Tanegashima, situat în sudul Japoniei. Potrivit JAXA, misiunea a fost compromisă după ce motorul celei de-a doua trepte „s-a oprit prematur”, împiedicând plasarea încărcăturii pe orbita terestră, scrie Agerpres.

Motorul celei de-a doua trepte intră în funcțiune după separarea de prima treaptă a rachetei, iar oprirea sa anticipată a dus la eșecul complet al misiunii.

Satelit de geolocalizare pierdut

Misiunea rachetei H3 era aceea de a plasa pe orbită cel de-al șaselea satelit de geolocalizare din cadrul sistemului japonez „Michibiki”, un proiect strategic care ar trebui să includă, în total, șapte sateliți. Tentativa de lansare s-a încheiat însă fără succes, a confirmat JAXA.

Incidentul survine după mai multe dificultăți tehnice care au determinat amânarea lansării de două ori, față de data inițial planificată.

Ancheta JAXA, în desfășurare

Agenția spațială japoneză a anunțat că a deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii apărute în timpul zborului.

O lansare eșuată a unei rachete în Japonia conduce, de regulă, la luni de investigații, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra calendarului programului spațial nipon.

Importanța sistemului „Michibiki”

Sistemul de geolocalizare „Michibiki” este conceput pentru a furniza Japoniei date de localizare mult mai precise, cu aplicații directe pentru consumatori, precum sistemele de navigație auto și hărțile pentru smartphone-uri.

De asemenea, sistemul este destinat să funcționeze ca un supliment pentru alte rețele de geolocalizare operate de alte state, inclusiv GPS-ul dezvoltat de Statele Unite.

Potrivit Guvernului de la Tokyo, „Michibiki” va oferi și servicii esențiale de informare localizată, precum transmiterea ordinelor de evacuare în cazul alertelor de tsunami sau al ploilor abundente.

Viitorul programului H3

Al șaptelea satelit din cadrul sistemului „Michibiki” este programat pentru lansare pe 1 februarie, însă calendarul ar putea fi afectat de rezultatele anchetei.

Racheta H3, construită de Mitsubishi Heavy Industries, este considerată emblematica nouă generație de lansatoare spațiale ale Japoniei. Aceasta a eșuat la lansarea sa inaugurală din 2023, dar a reușit ulterior șase zboruri spațiale consecutive, înaintea incidentului de luni.

